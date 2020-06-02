Bilim insanlarından milyonları karıştıracak uyarı! Felaketin tarihini verdiler

Bilim insanlarından kıyamet gününe ilişkin insanları panikletecek açıklama geldi. İnsanlığın büyük felaketi olarak nitelendirilen sembolik kıyamet gibi skandal uygulama ortaya atan bazı bilim insanları yeni bir güncellemeye dikkat çekti.

Chicago Üniversitesine bağlı "Bulletin of Atomic Scientists" (BAS) dergisinin yayın kurulu, nükleer kaynaklı olası bir büyük felakete işaret eden "Kıyamet Günü Saati"nin kadranını, 2020 için 00.00'a 100 saniye kalaya ayarladı.

Forbes’ta yer alan habere göre koronavirüs salgını sonrası henüz güncellenmeyen saatin salgının etkileri göz önünde bulundurulduğunda daha da ileriye alınabileceği bilgisinin altı çizildi.

Bilim insanları, 1947'den bu yana var olan saatin, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Rusya'nın ilk hidrojen bombası testlerini yaptığı 1953'ten bu yana "kıyamet" anlamına gelen gece yarısına en yakın ana yaklaştığını vurguladı.

Nükleer kıyameti temsil eden ve insan eliyle ayarlanan kıyamet saati ilk olarak gece yarısına 7 dakika kalaya sabitlenmişti.

Saatin gece yarısına en uzakta olduğu yıl ise 17 dakikayla 1991 yılı olarak biliniyor.

Kıyamet Günü Saati, 2018'de de 00.00'a 2 dakika (120 saniye) kalaya ayarlanmıştı.

Saatteki 00.00, insanlığın geleceğini yok edeceği zamanı temsil ediyor.

Kıyamet Saati, insanlık için kesin bir geri sayım değil ve elbette bir sembolden ibaret.