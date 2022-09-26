Bilim insanlarından 'Bisfenol A' uyarısı: Gıdayla temasını kısıtlayın

ABD'de Çevre Savunma Fonu (EDF) tarafından ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) gönderilen bir dilekçede, bilim insanları, hükümetin ABD'lilerin kimyasallara maruz kalmasını engellemek için acil adımlar atması gerektiğini savundu.

EDF'nin kıdemli direktörü Tom Neltner, yaptığı açıklamada, "Amerikalıların BPA'ya 5 binden fazla kez maruz kalmasıyla, ajans bunu en büyük öncelik haline getirmeli ve nihai bir karar vermelidir." dedi.

Zararlı etkileri çok düşük seviyelerde bile görülüyor

Dilekçe, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından geçen ay yayınlanan ve BPA'ya maruz kalmaktan kaynaklanan zararlı etkilerin önceden varsayıldığından 100 bin kat daha düşük seviyelerde meydana gelebileceğini belirten bulgulara atıf yapıyor.

Belge, FDA'nın maruz kalma tahminlerine dayanarak, ortalama bir Amerikalının BPA maruziyetinin, Avrupa kurulu tarafından güvenli kabul edilen yeni seviyeden 5 bin kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

Dilekçeye göre, gıdalarda BPA'ya maruz kalma, bağışıklık ve üreme sistemlerinin düzgün işleyişine zarar verebilir.

Dilekçede tavsiyeler yer alıyor

Dilekçede yer alan değişiklikler arasında, FDA'nın, gıdaların paketlenmesi, taşınması veya saklanmasında kullanılması amaçlanan yapıştırıcılarda ve kaplamalarda BPA onaylarını iptal etmesine yönelik bir tavsiye yer alıyor.

Dilekçe ayrıca, Avrupa panelinin aralık ayındaki bulgularının sonuçlarına dayanarak, günlük diyetle alınan BPA alımının tolere edilmesi konusunda bir soruşturma çağrısında bulunuyor.

Uzman isimler imza attı

Dilekçeye imza atanlar arasında Çevre Savunma Fonu, Meme Kanseri Önleme Ortakları, Temiz Su Eylemi/Temiz Su Fonu, Tüketici Raporları, Endokrin Derneği, Çevresel Çalışma Grubu ve Sağlıklı Bebekler Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIEHS) ve Ulusal Toksikoloji Programı eski direktörü de bulunuyor.