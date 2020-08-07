Bilim insanlarımızdan 10 bin hızlı tanı kiti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hızlı tanı kiti geliştirmek için çalışmalarına mart ayında hız verildi. başlandı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun öncülüğünde ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi’nin yürütümünde ‘COVID-19 Salgının Önlenmesi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Çevrimiçi Bilgi Günü ve Ortak Arama Toplantısı’ gerçekleştirildi. Hızlı tanı kiti için Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diamega Biotechnology’den oluşan ekip çalışmalarıyla mücadeleye katkı sağladı.