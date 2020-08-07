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Eğitim

Bilim insanlarımızdan 10 bin hızlı tanı kiti

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyada ve ülkemizde de önemli etkileri görülen Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle mücadele konusunda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar da dikkat çekici oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:10:00 -
Bilim insanlarımızdan 10 bin hızlı tanı kiti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hızlı tanı kiti geliştirmek için çalışmalarına mart ayında hız verildi. başlandı. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu’nun öncülüğünde ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi’nin yürütümünde ‘COVID-19 Salgının Önlenmesi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Çevrimiçi Bilgi Günü ve Ortak Arama Toplantısı’ gerçekleştirildi. Hızlı tanı kiti için Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diamega Biotechnology’den oluşan ekip çalışmalarıyla mücadeleye katkı sağladı.

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