  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' YRP'nin İstanbul adayı bakın ne cevap verdi

En düşük emekli maaşlarının kaç para olacağını açıkladı: Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak

Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Somali anlaşması büyük kırılma olacak! Afrika ülkeleri peş peşe Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı
Aktüel Bilim insanları yapay zeka ve gerçek görüntüler ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu! Garip, acayip...
Aktüel

Bilim insanları yapay zeka ve gerçek görüntüler ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu! Garip, acayip...

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:00:00 - 2024-03-08 16:02:52
Bilim insanları yapay zeka ve gerçek görüntüler ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu! Garip, acayip...

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’ne bağlı olan araştırmacılar tarafından sürpriz bir karar geldi!

Araştırmanın Detayları

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insanların yapay zeka görüntülerini gerçek görüntülerden ayırt edip edemeyeceğini belirlemek için dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. 260 katılımcıdan, Google aramasıyla toplanan 10 görseli ve Stable Diffusion veya DALL-E gibi yapay zeka programları tarafından oluşturulan 10 görseli gerçek veya bahisbey sahte olarak tanımlamalarını istediler.

Sonuçlar ve Bulgular

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %85’inin görüntüleri doğru bir şekilde tanımlayabilmesi beklenirken yalnızca %61’inin doğru tahminde bulunduğu ortaya çıktı. Çalışma, insanların görselleri gerçek veya sahte olarak tanımlamasının en yaygın nedeninin gözler ve saç gibi ayrıntılara bakmak olduğunu, daha genel bahisbey giriş nedenlerin ise resmin “tuhaf görünmesi” olduğunu buldu.

İnsanların Performansı ve Değerlendirme

Çalışmanın baş yazarı Andreea Pocol, insanların yapay zeka görüntülerini ayırt etme konusunda becerikli olmadığını belirtti. Araştırmacılar, insanların gerçek ve sahte görselleri karşılaştırdığı bir anketin sonuçlarına da yer verdiler. Burada, katılımcıların neredeyse %40’ının görselleri yanlış sınıflandırdığı bahis bey belirlendi. Kadın katılımcıların en iyi performansı sergilediği görüldü.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23