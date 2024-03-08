Bilim insanları yapay zeka ve gerçek görüntüler ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu! Garip, acayip...

Araştırmanın Detayları

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insanların yapay zeka görüntülerini gerçek görüntülerden ayırt edip edemeyeceğini belirlemek için dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. 260 katılımcıdan, Google aramasıyla toplanan 10 görseli ve Stable Diffusion veya DALL-E gibi yapay zeka programları tarafından oluşturulan 10 görseli gerçek veya bahisbey sahte olarak tanımlamalarını istediler.

Sonuçlar ve Bulgular

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %85’inin görüntüleri doğru bir şekilde tanımlayabilmesi beklenirken yalnızca %61’inin doğru tahminde bulunduğu ortaya çıktı. Çalışma, insanların görselleri gerçek veya sahte olarak tanımlamasının en yaygın nedeninin gözler ve saç gibi ayrıntılara bakmak olduğunu, daha genel bahisbey giriş nedenlerin ise resmin “tuhaf görünmesi” olduğunu buldu.

İnsanların Performansı ve Değerlendirme

Çalışmanın baş yazarı Andreea Pocol, insanların yapay zeka görüntülerini ayırt etme konusunda becerikli olmadığını belirtti. Araştırmacılar, insanların gerçek ve sahte görselleri karşılaştırdığı bir anketin sonuçlarına da yer verdiler. Burada, katılımcıların neredeyse %40’ının görselleri yanlış sınıflandırdığı bahis bey belirlendi. Kadın katılımcıların en iyi performansı sergilediği görüldü.



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