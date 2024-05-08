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Kadın - Aile Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en sağlıklı besini seçildi, görenler şoke oldu... Şimdi çok ünlü!
Kadın - Aile

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en sağlıklı besini seçildi, görenler şoke oldu... Şimdi çok ünlü!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 20:01:00 - 2024-05-08 20:02:00
Bilim insanları açıkladı: Dünyanın en sağlıklı besini seçildi, görenler şoke oldu... Şimdi çok ünlü!

Besinler vücudumuz üzerinde birçok yarar sağlar. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız üzerinde etkin bir rol oynarlar. peş peşe açıklamalar geldi: En son yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti.

Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük besin gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı. İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının 5 nedeni ve bademin mucizevi faydaları...

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Konsantre bir besin

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.Antioksidanlar ile güçlüdür

Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.Yüksek miktarda magnezyum içeriyor
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Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Lif zengini

Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı olur.

Bağırsakları hareketlendirir

Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırır. İçeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi gelir.
Kansere karşı
Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur.
Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor.

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