Bilim dünyasını şaşırtan keşif! 40 yıldır bir çekmecede unutulmuştu

Bir üniversitenin bodrumundaki çekmecede unutulan bir örnek yıllar sonra büyük bir keşfi ortaya çıkardı. Tübingen Üniversitesi koleksiyonunda yaklaşık 40 yıldır duran dev deniz izopodu, modern yöntemlerle incelenince bilinen türlerden hiçbirine uymadığı anlaşıldı.

1980’lerden beri koleksiyonda duruyordu

Puerto Rico’dan getirilen örnek, 1980’li yıllardan bu yana Tübingen Üniversitesi’nde eğitim materyali olarak saklanıyordu.20 santimetreden uzun olan hayvan yıllarca ayrıntılı biçimde incelenmedi. Senckenberg araştırmacıları Benedikt Kästle ve Ingmar Werneburg’un koleksiyonu yeniden gözden geçirmesiyle örnek dikkat çekti. Yapılan incelemelerde hayvanın bilinen diğer dev izopodlardan farklı özellikler taşıdığı belirlendi.

Yeni bir tür olduğu ortaya çıktı

Araştırmacılar modern görüntüleme ve inceleme yöntemleriyle örneğin yapısını karşılaştırdı. Sonuçlar, çekmecede onlarca yıldır bekleyen hayvanın daha önce tanımlanmamış bir türe ait olduğunu gösterdi. Yeni türe Bathynomus tuebingoborikensis adı verildi.

Türün isminde keşfin yapıldığı Tübingen ile hayvanın geldiği Puerto Rico bir araya getirildi. “Tuebingo” bölümü Tübingen’e gönderme yaparken, “borikensis” ifadesi Puerto Rico’nun yerli Taíno halkı tarafından kullanılan “Boríken” adından türetildi.

Şimdilik bilinen tek örnek bu

Araştırmacıları heyecanlandıran ayrıntılardan biri de türün yalnızca geçmişten kalan bir canlı olmaması. Puerto Rico çevresinde aynı türe ait başka bireylerin halen yaşadığı düşünülüyor. Ancak şu ana kadar bilimsel olarak tanımlanan tek örnek, Tübingen Üniversitesi’nin bodrumunda yıllarca saklanan bu hayvan.