Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor
İngiltere genelinde yaklaşık 47 şubesi bulunan dev ayakkabı perakende zinciri Wynsors World of Shoes, ekonomik daralma ve kira baskıları nedeniyle 17 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketin Bacup şubesinde kapanış öncesi başlatılan yüzde 50'ye varan indirim kampanyası büyük ilgi görürken, müşteriler ucuz ürünleri kapabilmek için mağazaya akın etti. Modella Capital bünyesindeki dev zincirin diğer şubelerinin kapanış takvimi ise perakende dünyasında endişeyle takip ediliyor.