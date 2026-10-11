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Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor

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Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor

İngiltere genelinde yaklaşık 47 şubesi bulunan dev ayakkabı perakende zinciri Wynsors World of Shoes, ekonomik daralma ve kira baskıları nedeniyle 17 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketin Bacup şubesinde kapanış öncesi başlatılan yüzde 50'ye varan indirim kampanyası büyük ilgi görürken, müşteriler ucuz ürünleri kapabilmek için mağazaya akın etti. Modella Capital bünyesindeki dev zincirin diğer şubelerinin kapanış takvimi ise perakende dünyasında endişeyle takip ediliyor.

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Foto - Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor

İngiltere'de perakende sektöründe faaliyet gösteren Wynsors World of Shoes, mağaza ağını küçültmeye hazırlanıyor. Özel sermaye yatırım şirketi Modella Capital'in sahibi olduğu ayakkabı zinciri, yılın başlarında kira ve istihdamda kesintiye gidileceği yönündeki uyarıların ardından 17 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu. Şirketin Lancashire bölgesindeki Bacup mağazası, haftalardır devam eden kapanış kampanyasının ardından müşterilerine son kez hizmet verdi.

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Foto - Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor

Wynsors World of Shoes, Bacup şubesinin kapanacağını duyurmasının ardından ürünlerde indirim uygulamaya başladı. Birkaç haftadır devam eden kampanyada, mağazanın kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranları artırıldı. Son günlerde bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan fiyat indirimleri sunuldu.

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Foto - Sessiz sedasız havlu attılar! Ayakkabı devi, mağazalarını kapatıyor

Kampanya kapsamında Kickers marka okul ayakkabılarının fiyatları da yüzde 30 düşürüldü. İngiltere genelinde yaklaşık 47 şubesi bulunan Wynsors'un sahibi Modella Capital, toplam 17 mağazayı kapatmayı planlıyor.

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