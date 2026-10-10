  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Panama'da korkutan deprem! Devasa sarsıntının ardından çok sayıda ülke için tsunami alarmı verildi! Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki Haydut ABD'den dünyayı tehdit eden nükleer hamle! Sinsice silahlanıp diğer ülkelere nükleer ambargosu uyguluyorlar! Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında karar verildi Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Efkan Ala'dan "fon" mesajı: Talimat nettir ve kesindir. CHP'li belediyede rüşvet ve ihaleye fesat skandalı! Eski Başkan Serdar Sandal cezaevine gönderildi! Maltepe'de facia! 5 kişiye mezar olan çöken bina hakkında ilk kararlar çıktı! Galatasaray'dan nefes kesen galibiyet
Yaşam Yıldırım caminin minaresine isabet etti
Yaşam

Yıldırım caminin minaresine isabet etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Hatay Erzin'de sağanak sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii’nin minaresine yıldırım düştü.

Hatay’ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak, Yeşiltepe Mahallesi Camii’nde hasara yol açtı.

 

Olay, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle caminin ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

 

Yeşiltepe Mahallesi Camii İmamı Şakir Otcu, "Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte camimizin bütün tesisatı yandı. Minaremizde bulunan hoparlörler yandı, camimizdeki klimaların hepsi yandı. Camimizde büyük bir hasar var. İnşallah düzelteceğiz" dedi.

Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü
Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü

Yaşam

Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü

Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada
Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada

Yaşam

Büyük panik yaşandı! Yıldırımın düşme anı kamerada

Yıldırım düşen apartmandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı!
Yıldırım düşen apartmandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı!

Yaşam

Yıldırım düşen apartmandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23