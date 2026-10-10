Yıldırım caminin minaresine isabet etti

Hatay’ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak, Yeşiltepe Mahallesi Camii’nde hasara yol açtı.

Olay, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle caminin ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Yeşiltepe Mahallesi Camii İmamı Şakir Otcu, "Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte camimizin bütün tesisatı yandı. Minaremizde bulunan hoparlörler yandı, camimizdeki klimaların hepsi yandı. Camimizde büyük bir hasar var. İnşallah düzelteceğiz" dedi.