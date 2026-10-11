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Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

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Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Mısır’daki Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri’nin yapımında kullanılan Mokattam Formasyonu, milyonlarca yıl öncesine ait yeni bir sırrı daha ortaya çıkardı.

#1
Foto - Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Antik Mısır’ın en tanınmış yapılarından Büyük Sfenks’in yükseldiği kayalar, bu kez arkeoloji değil paleontoloji dünyasını heyecanlandırdı. Sfenks’in yapımında kullanılan aynı kaya tabakasında bulunan eski bir fosilin, uzun ve ince burunlu timsah akrabalarından daha önce bilinmeyen bir türe ait olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Yeni tanımlanan fosil aslında 1927 yılında bulundu. Ancak kalıntının hangi türe ait olduğu o dönemde belirlenemedi. Yıllar sonra yeniden incelenen fosilin, günümüzde gavyal olarak bilinen uzun ve dar burunlu timsah grubuna ait olduğu anlaşıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda fosilin daha önce tanımlanmamış ayrı bir cinse ait olduğu belirlendi. Yeni türe Herugavialis cairensis adı verildi.

#3
Foto - Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Fosilin en dikkat çekici ayrıntılarından biri burnunun uç kısmının eksik olması. Bu görünüm araştırmacılara, burnunun bir bölümü bulunmayan Büyük Sfenks’i hatırlattı. Yeni cinse bu nedenle Antik Mısır’da Horus olarak da bilinen Heru’dan esinlenerek Herugavialis adı verildi.

#4
Foto - Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Mokattam Formasyonu, Mısır’da oldukça kalın bir kireçtaşı tabakasından oluşuyor. Büyük Sfenks’in yanı sıra Giza’daki büyük piramitlerin yapımında kullanılan taşların önemli bölümü de bu oluşumdan elde edildi.

#5
Foto - Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Ancak aynı kayalar, insanlık tarihinin çok daha öncesinden izler taşıyor. Bölgede daha önce köpekbalıkları, balinalar ve farklı deniz canlılarına ait çok sayıda fosil ortaya çıkarılmıştı. Şimdi bu listeye yeni tanımlanan timsah türü de eklendi.

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