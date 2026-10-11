Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü

Yeni tanımlanan fosil aslında 1927 yılında bulundu. Ancak kalıntının hangi türe ait olduğu o dönemde belirlenemedi. Yıllar sonra yeniden incelenen fosilin, günümüzde gavyal olarak bilinen uzun ve dar burunlu timsah grubuna ait olduğu anlaşıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda fosilin daha önce tanımlanmamış ayrı bir cinse ait olduğu belirlendi. Yeni türe Herugavialis cairensis adı verildi.