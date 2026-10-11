Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü
Mısır’daki Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri’nin yapımında kullanılan Mokattam Formasyonu, milyonlarca yıl öncesine ait yeni bir sırrı daha ortaya çıkardı.
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Mısır’daki Büyük Sfenks ve Giza Piramitleri’nin yapımında kullanılan Mokattam Formasyonu, milyonlarca yıl öncesine ait yeni bir sırrı daha ortaya çıkardı.
Antik Mısır’ın en tanınmış yapılarından Büyük Sfenks’in yükseldiği kayalar, bu kez arkeoloji değil paleontoloji dünyasını heyecanlandırdı. Sfenks’in yapımında kullanılan aynı kaya tabakasında bulunan eski bir fosilin, uzun ve ince burunlu timsah akrabalarından daha önce bilinmeyen bir türe ait olduğu ortaya çıktı.
Yeni tanımlanan fosil aslında 1927 yılında bulundu. Ancak kalıntının hangi türe ait olduğu o dönemde belirlenemedi. Yıllar sonra yeniden incelenen fosilin, günümüzde gavyal olarak bilinen uzun ve dar burunlu timsah grubuna ait olduğu anlaşıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda fosilin daha önce tanımlanmamış ayrı bir cinse ait olduğu belirlendi. Yeni türe Herugavialis cairensis adı verildi.
Fosilin en dikkat çekici ayrıntılarından biri burnunun uç kısmının eksik olması. Bu görünüm araştırmacılara, burnunun bir bölümü bulunmayan Büyük Sfenks’i hatırlattı. Yeni cinse bu nedenle Antik Mısır’da Horus olarak da bilinen Heru’dan esinlenerek Herugavialis adı verildi.
Mokattam Formasyonu, Mısır’da oldukça kalın bir kireçtaşı tabakasından oluşuyor. Büyük Sfenks’in yanı sıra Giza’daki büyük piramitlerin yapımında kullanılan taşların önemli bölümü de bu oluşumdan elde edildi.
Ancak aynı kayalar, insanlık tarihinin çok daha öncesinden izler taşıyor. Bölgede daha önce köpekbalıkları, balinalar ve farklı deniz canlılarına ait çok sayıda fosil ortaya çıkarılmıştı. Şimdi bu listeye yeni tanımlanan timsah türü de eklendi.
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