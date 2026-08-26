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Teknoloji Bilim derslerinde İnanç odaklı 5D Düşünme Modeli
Teknoloji

Bilim derslerinde İnanç odaklı 5D Düşünme Modeli

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Bilim derslerinde İnanç odaklı 5D Düşünme Modeli

Bilimsel bilgiyi İslami bir bakış açısıyla ele almayı amaçlayan “5D Düşünme Modeli”, farklı ülkelerdeki İslami okullarda uygulanıyor. Model; keşfetme, karşılaştırma, sorgulama, bağlantı kurma ve takdir etme aşamalarından oluşuyor.

Bilim eğitimini inanç ve manevi değerlerle ilişkilendirmeyi amaçlayan 5D Düşünme Modeli, son yıllarda farklı ülkelerdeki İslami okullarda uygulanmaya başlandı. Model, öğrencilerin bilimsel bilgiyi yalnızca doğa ve fizik kuralları üzerinden değil, yaratılış ve inanç perspektifinden de değerlendirmesini hedefliyor.

Modelin temel yaklaşımında, bilimsel gerçeklerin öğrencileri Allah'ın yaratışını ve kainattaki düzeni düşünmeye yönlendirmesi amaçlanıyor. 5D Düşünme yaklaşımında öğrencilerin bir konuyu keşfetmesi, karşılaştırması, sorgulaması, bağlantı kurması ve takdir etmesi olmak üzere beş aşamalı bir düşünme sürecinden geçmesi öngörülüyor.

 

Bilim ile inanç arasında bağ kurmayı hedefliyor

Modelin savunucularına göre modern eğitimde bilimsel bilgiler çoğu zaman manevi ve ahlaki bağlamından ayrı şekilde aktarılıyor. 5D yaklaşımı ise öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin arkasındaki anlamı sorgulamasını ve bilimsel gerçeklerle inanç arasında bağlantı kurmasını amaçlıyor.

Model kapsamında öğretmenlerin dersleri yalnızca “ne” ve “nasıl” soruları üzerinden değil, aynı zamanda “neden” sorusu üzerinden ele alması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin bilimsel bilgiyi sorgulayan, anlamlandıran ve ahlaki sonuçlar çıkaran bir yaklaşımla öğrenmesi amaçlanıyor.

 

Farklı ülkelerde uygulanıyor

Düşünme Modeli'nin ABD, Kanada, İngiltere, Pakistan, Güney Afrika, Malezya ve Hollanda'daki bazı okullarda uygulandığı belirtiliyor.

Modelin kendi eğitim platformunda da Kanada, ABD, İngiltere, Güney Afrika, Hindistan ve Pakistan'daki İslami okullarda pilot uygulamalar yapıldığı ve dünya genelinde 2 binden fazla eğitimcinin 5D Modeli eğitimi aldığı ifade ediliyor.

Türkiye'de de model üzerine çalışmalar yürütülüyor. 5D Düşünme Modeli kapsamında öğretmenlere yönelik atölyeler düzenlerken, modelin farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarına uyarlanması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Modelin eğitim anlayışında amaç, öğrencilerin bilimsel bilgiyi öğrenirken aynı zamanda bilgi ile iman, akıl ile kalp ve bilim ile ahlak arasında bağ kurabilmesi olarak açıklanıyor.

5D Düşünme Modeli böylece klasik bilim öğretiminin yanında, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri manevi ve ahlaki bir çerçevede değerlendirmesini amaçlayan alternatif bir eğitim yaklaşımı olarak öne çıkıyor.

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