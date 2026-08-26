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Dünya Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi!
Dünya

Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi!

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Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi!

Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da İsrail ve Dürzi bayraklarının taşındığı bir konvoy düzenlendi. Dürzi lider Hikmet el-Hicri, açıklamasında Dürzilerin kendilerini “İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası” olarak gördüğünü söyledi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da İsrail ve Dürzi bayraklarının taşındığı bir konvoy düzenlendi. Dürzi lider Hikmet el-Hicri, açıklamasında Dürzilerin kendilerini “İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası” olarak gördüğünü söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde İsrail bayraklı konvoy: Dürzi lider Hikmet el-Hicri'den dikkat çeken açıklama

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi grupların İsrail bayraklarının taşındığı bir konvoy düzenlediği bildirildi.

Konvoyda İsrail ve Dürzi bayraklarının yanı sıra Dürzi toplumunun liderlerinden biri olarak kabul edilen Hikmet el Hicri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının da taşındığı aktarıldı.

 

Hikmet el Hicri, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada Dürzilerin İsrail ile ilişkisine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. El Hicri, Dürzilerin "İsrail devletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası" olduğunu söyledi.

Süveyda'daki gelişme, Suriye'nin güneyinde Dürziler ile Şam yönetimi arasındaki ilişkilerin ve bölgedeki güvenlik durumunun tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail, Suriye'deki Dürzi topluluklarının güvenliğini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve zaman zaman askeri müdahalelerde bulunduğunu açıklıyor. Şam yönetimi ise İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerine tepki gösteriyor.

El Hicri'nin açıklamaları ve İsrail bayraklarının kullanıldığı konvoy, Süveyda'daki bazı Dürzi grupların İsrail'e yönelik yaklaşımının boyutunu ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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