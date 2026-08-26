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Gündem İletişim Başkanlığı, Siber ve TEM ortak harekat başlattı: Provokatif hesaplara inceleme
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İletişim Başkanlığı, Siber ve TEM ortak harekat başlattı: Provokatif hesaplara inceleme

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İletişim Başkanlığı, Siber ve TEM ortak harekat başlattı: Provokatif hesaplara inceleme

'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerini baltalamaya çalışan sanal medya odaklarına karşı devlet mekanizması harekete geçti. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonel çalışmayla, toplumsal huzuru ve 'Milli Dayanışma' sürecini sabote etmeye kalkışan provokatif hesaplar tek tek tespit ediliyor.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölg' sürecini hedef alan sanal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı.

İncelemelerde; bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

Bazı kullanıcıların; toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı belirlendi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.

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