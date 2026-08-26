  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor Ucuz ev ilanıyla 25 milyonluk vurgun! Rıza Akpolat’ın milyonluk serveti devlete geçecek! İşte mal varlıkları Hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü! Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Alihan Kuriş ve doktora soruşturma Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor! Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi! Arakan kan ağlıyor! Müslümanlar kuşatma altında SDG-YPG'nin feshi İsrail'i çılgına çevirdi! Türkiye sınırına on binlerce silah gömdüler
Gündem Yeni yuvalarına kavuşan Ahıska Türklerine kimlik kartları teslim edildi
Gündem

Yeni yuvalarına kavuşan Ahıska Türklerine kimlik kartları teslim edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeni yuvalarına kavuşan Ahıska Türklerine kimlik kartları teslim edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" paylaşımı yaptı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 371 Ahıska Türkü aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları teslim edildi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli, Yabancılar Genel Müdürü Özge Kaplan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Levent Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Parlak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdullah Özübek Ahlat'ta Ahıska Türklerini yeni evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, 371 Ahıska Türkü aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları takdim edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."

 

Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine gözdağı: Demir yumruk enselerinde
Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine gözdağı: Demir yumruk enselerinde

Gündem

Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine gözdağı: Demir yumruk enselerinde

Bakan Çiftçi hafızlarla bir araya geldi! "Kur’an-ı Kerim kalplerimize şifa olsun"
Bakan Çiftçi hafızlarla bir araya geldi! “Kur’an-ı Kerim kalplerimize şifa olsun”

Aktüel

Bakan Çiftçi hafızlarla bir araya geldi! “Kur’an-ı Kerim kalplerimize şifa olsun”

Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"
Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"

Gündem

Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Gündem

Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, baba İmamoğlu..
Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı
Gündem

Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga opera..
8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini
Ekonomi

8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında rekor beklentilerini açıklayarak piyasadaki son durumu AKİT TV'ye değerlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23