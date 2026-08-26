ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

Göstericilerin önemli bölümünü kadınlar oluştururken, bazı katılımcılar üzerinde "Believe" (İnanın), "She Needed Help" (Yardıma ihtiyacı vardı) ve "Peace For Lindsay" (Lindsay için huzur) ifadelerinin yer aldığı pembe kıyafetler giydi. Gösterinin temel mesajı, Clancy'nin doğum sonrası yaşadığı ruhsal sorunlara ve annelerin ihtiyaç duyduğu psikolojik desteğe dikkat çekilmesi oldu. Katılımcılar, Clancy'nin yaşadığı sürecin yalnızca kendisine özgü olmadığını ve doğum sonrası ruhsal sorun yaşayan kadınların sağlık sistemi tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğini savundu.