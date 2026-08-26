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ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

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ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2023 yılında üç çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin davası devam ederken, sanığa yönelik destek kampanyası ‘pes artık’ dedirtti. Çocuklarını boğarak öldürdüğünü kabul eden ancak bu sırada ruhsal bunalımda olduğunu iddia eden Clancy için yüzlerce kadın adliye önünde pembe kıyafetlerle destek gösterisi düzenledi. Cani anne için düzenlenen kampanyada 1 milyon doların üzerinde para toplanması dikkat çekti.

#1
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2023 yılında üç çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin davası devam ederken, sanığa yönelik destek kampanyası ülke genelinde tartışma oluşturdu. 36 yaşındaki Clancy, 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı öldürmekle suçlanıyor. Clancy, cinayetleri işlediğini reddetmek yerine olay sırasında ağır bir psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor.

#2
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

YÜZLERCE KİŞİ CLANCY'YE DESTEK İÇİN TOPLANDI 20 Ağustos'ta Massachusetts'teki Plymouth Adliyesi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

#3
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

Göstericilerin önemli bölümünü kadınlar oluştururken, bazı katılımcılar üzerinde "Believe" (İnanın), "She Needed Help" (Yardıma ihtiyacı vardı) ve "Peace For Lindsay" (Lindsay için huzur) ifadelerinin yer aldığı pembe kıyafetler giydi. Gösterinin temel mesajı, Clancy'nin doğum sonrası yaşadığı ruhsal sorunlara ve annelerin ihtiyaç duyduğu psikolojik desteğe dikkat çekilmesi oldu. Katılımcılar, Clancy'nin yaşadığı sürecin yalnızca kendisine özgü olmadığını ve doğum sonrası ruhsal sorun yaşayan kadınların sağlık sistemi tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğini savundu.

#4
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

DESTEK HAREKETİ İLK OLARAK TİKTOK'TA BAŞLADI Clancy'ye yönelik destek kampanyasının büyümesinde sosyal medya önemli rol oynadı. Gösterinin organizatörlerinden Renee Kimball'ın TikTok üzerinden yaptığı çağrının ardından destek mesajları kısa sürede yayıldı. Başlangıçta Massachusetts'te yapılması planlanan gösteriler, daha sonra ABD'nin 18'den fazla eyaletine yayıldı.

#5
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

"ME TOO, LINDSAY - LINDSAY CLANCY OLABİLİRDİM" Sosyal medyada Clancy'ye destek veren bazı kadınların kullandığı ifadeler ise kampanyanın boyutunu ortaya koydu. Kadınların bir bölümü, Clancy'nin yaşadığı psikolojik sürecin kendi annelik deneyimleriyle benzerlik taşıdığını savunarak "Lindsay Clancy olabilirdim" söylemini öne çıkardı. Bu söylem, Clancy'nin destekçileri arasında davanın hukuki boyutundan ziyade doğum sonrası ruh sağlığı sorunlarına odaklanan bir dayanışma anlayışının öne çıktığını gösterdi.

#6
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

"ME TOO, LINDSAY - LINDSAY CLANCY OLABİLİRDİM" Sosyal medyada Clancy'ye destek veren bazı kadınların kullandığı ifadeler ise kampanyanın boyutunu ortaya koydu. Kadınların bir bölümü, Clancy'nin yaşadığı psikolojik sürecin kendi annelik deneyimleriyle benzerlik taşıdığını savunarak "Lindsay Clancy olabilirdim" söylemini öne çıkardı. Bu söylem, Clancy'nin destekçileri arasında davanın hukuki boyutundan ziyade doğum sonrası ruh sağlığı sorunlarına odaklanan bir dayanışma anlayışının öne çıktığını gösterdi.

#7
Foto - ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış

AİLESİ İÇİN 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA TOPLANDI Clancy'ye yönelik desteğin bir diğer dikkat çekici göstergesi ise yardım kampanyası oldu. GoFundMe üzerinden başlatılan kampanya anne ve babası Mike ile Paula Musgrove için oluşturuldu. Kampanyada ailenin kızlarının davasını takip ederken karşılaştığı seyahat, konaklama ve diğer yaşam giderlerine yardımcı olunması amaçlandı./ kaynak: haber7

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