ABD’de cani anneye destek kampanyası: 3 çocuğun katiline milyon dolarlık bağış
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2023 yılında üç çocuğunu öldüren Lindsay Clancy'nin davası devam ederken, sanığa yönelik destek kampanyası ‘pes artık’ dedirtti. Çocuklarını boğarak öldürdüğünü kabul eden ancak bu sırada ruhsal bunalımda olduğunu iddia eden Clancy için yüzlerce kadın adliye önünde pembe kıyafetlerle destek gösterisi düzenledi. Cani anne için düzenlenen kampanyada 1 milyon doların üzerinde para toplanması dikkat çekti.