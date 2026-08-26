Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Kaldırım kenarlarında, meydanlarda ve mağaza girişlerinde sıkça rastlanan dev beton küreler, çoğu insan tarafından yalnızca estetik bir çevre düzenlemesi olarak değerlendiriliyor. Ancak "bolard" ismi verilen bu yapılar, aslında şehir yaşamında yaya güvenliğini sağlamak için stratejik olarak konumlandırılan ağır fiziksel engellerdir.