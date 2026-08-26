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Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

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Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş...

#1
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Sokaklarda ve mağaza önlerinde sıkça gördüğümüz beton kürelerin aslında sandığımızdan çok daha önemli bir işlevi bulunuyor. Peki, neden özellikle kaldırım kenarlarına ve girişlere yerleştiriliyorlar? İşte çoğu kişinin fark etmediği o detay…

#2
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Sokaklarda, meydanlarda ve mağaza önlerinde sıkça karşılaştığımız ağır beton kürelerin sadece mimari bir süs öğesi olmadığı anlaşıldı.

#3
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Literatürde "bolard" olarak adlandırılan bu yapılar, araçlar ile yaya alanları arasında kritik bir güvenlik bariyeri görevi üstleniyor.

#4
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Yayaları kontrolden çıkan araçlardan koruyan ve araçla yapılan mağaza soygunlarının önüne geçen beton küreler, yanlış yerleştirildiklerinde ise engel oluşturma riski taşıyor.

#5
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Kaldırım kenarlarında, meydanlarda ve mağaza girişlerinde sıkça rastlanan dev beton küreler, çoğu insan tarafından yalnızca estetik bir çevre düzenlemesi olarak değerlendiriliyor. Ancak "bolard" ismi verilen bu yapılar, aslında şehir yaşamında yaya güvenliğini sağlamak için stratejik olarak konumlandırılan ağır fiziksel engellerdir.

#6
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Beton kürelerin şehir mimarisindeki kullanım amaçları ve sunduğu işlevler şu şekilde sıralanıyor:

#7
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Araç yolları ile yaya alanlarının birbirine yaklaştığı kritik noktalarda duran beton yapılar, kontrolden çıkan otomobillerin kaldırıma çıkmasını engeller. Yayalar ile araç trafiği arasında doğrudan koruyucu bir hat oluşturur.

#8
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Otomobillerin yaya bölgelerine girmesini, kaldırımları işgal etmesini ve yasak alanlara park etmesini fiziksel olarak imkansız hale getirir. Sürücülere yol sınırını net bir şekilde gösterir. Mağaza girişleri, parklar ve açık oturma alanlarının önüne koyulan bu engeller; son yıllarda artan "araçla vitrine girilerek yapılan" hırsızlık girişimlerine ve olası güvenlik tehditlerine karşı binaları korur.

#9
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Metal direkler veya sivri beton sütunlar yerine küre tasarımının tercih edilme nedeni, güvenlik amacını sert bir trafik engeli gibi değil, çevreyle uyumlu dekoratif bir kent mobilyası şeklinde sunabilmesidir.

#10
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Beton kürelerin beklenen güvenliği sağlayabilmesi tamamen doğru aralıklarla ve doğru noktalara yerleştirilmesine bağlıdır. Taşlar arasındaki mesafenin çok geniş tutulması araç geçişine imkan tanırken, dar aralıklarla veya kaldırımın tam ortasına konulması bebek arabası kullananların ve engelli bireylerin hareketini kısıtlar.

#11
Foto - Ve flaş bilgi gün yüzüne çıktı:Kaldırım kenarındaki beton küreler meğer bu yüzden konulmuş!

Ayrıca çevresiyle aynı renkte olan ve aydınlatması bulunmayan alçak küreler, özellikle görme kaybı yaşayan yayalar için takılıp düşme riski oluşturmaktadır. Bu nedenle tasarım kılavuzları, dikey engeller arasında en az 1,5 metre açıklık bırakılmasını ve kürelerin reflektör veya zemin zıtlığıyla görünür kılınmasını şart koşmaktadır.

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