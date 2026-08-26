Rıza Akpolat’ın milyonluk serveti devlete geçecek! İşte mal varlıkları

Aziz İhsan Aktaş davasında 200 sanık hakkında karar açıklandı. Davada en yüksek hapis cezasına çarptırılan isimlerden biri, görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu.

Mahkeme, Akpolat'ı 2 kez “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hapis cezasının yanı sıra Akpolat'ın mal varlıkları konusunda da önemli bir karar verildi.

MİLYONLUK SERVET İÇİN MÜSADERE KARARI

Dava sürecinde Akpolat'ın lüks araç ve gayrimenkullerinin bir bölümünü doğrudan kendi adına kaydettirmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin yakınları üzerine aldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı ileri sürülmüştü.

Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı verdi.

Kararla birlikte söz konusu mal varlıklarının devlete geçirilmesine hükmedildi.

5 MİLYON 250 BİN DOLARLIK VİLLA

Müsadere kararı verilen en dikkat çekici taşınmazlardan biri Beykoz Acarkent'teki 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villa oldu.

Akpolat'ın 23 Aralık 2024'te satın aldığı belirtilen villanın, eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal adına kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

BEBEK'TEKİ MİLYONLUK DAİRE

Listede İstanbul'un en değerli bölgelerinden Bebek'teki bir taşınmaz da bulunuyor.

Akpolat'ın 7 Aralık 2022'de Bebek'teki Maya Rezidans'tan aldığı belirtilen milyonluk dairenin, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç adına satın alındığı belirtilmişti.

EŞİNİN ÜZERİNE 24,8 MİLYON LİRALIK DAİRE

Mahkemenin müsadere kararı verdiği taşınmazlardan bir diğeri ise Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire oldu.

Dairenin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat adına alındığı öne sürülmüştü.

ORTAKÖY'DE 29 MİLYONLUK DAİRE

Akpolat'ın ABD'de yaşayan arkadaşı ve davanın sanıklarından Rabil Aktan adına kayıtlı olduğu belirtilen Beşiktaş Ortaköy'deki 29 milyon liralık daire de müsadere kapsamına alındı.

AUDI VE RANGE ROVER DA DEVLETE GEÇECEK

Karar yalnızca gayrimenkulleri kapsamadı.

Akpolat'ın sürekli kullandığı belirtilen ve Rabil Aktan adına kayıtlı Audi marka “34 RY” plakalı lüks araç ile Yeşim Akpolat adına kayıtlı Range Rover marka araç hakkında da müsadere kararı verildi.

ÇORLU'DAKİ 4 DAİRE DE LİSTEDE

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Semilyon Sitesi'nde bulunan 4 daire de mahkemenin müsadere kararı verdiği mal varlıkları arasında yer aldı.

“CONSENT 24” İSİMLİ LÜKS TEKNE

Dava dosyasındaki en dikkat çekici mal varlıklarından biri de “Consent 24” isimli tekne oldu.

Teknenin İngilizce isminde kullanılan “Consent” kelimesinin Türkçe karşılığının “rıza”, “24” sayısının ise Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka kodu olduğuna dikkat çekilmişti.

Mahkeme söz konusu tekne hakkında da müsadere kararı verdi.

BANKA HESABINDAKİ 28 MİLYON LİRAYA DA MÜSADERE

Akpolat'a ait vadeli banka hesabında bulunan ve suçtan elde edildiği kabul edilen 28 milyon lira da devlete geçirilecek mal varlıkları arasına girdi.

Böylece mahkemenin kararıyla Akpolat bağlantılı milyonlarca liralık gayrimenkul, iki lüks araç, tekne ve banka hesabındaki nakit para hakkında müsadere kararı verilmiş oldu.