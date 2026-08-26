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Gündem Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu
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Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB yolsuzluk davasında sanık olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasını mercek altına aldı. Karahasanoğlu, Hasan İmamoğlu'nun Akit gazetesine yönelik sözlerine de dikkat çekerek, özellikle taşınmazlar ve para transferleriyle ilgili verdiği cevapları eleştirdi.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Hasan İmamoğlu: ‘Türkiye’nin medar-ı iftiharı Akit gazetesinde okudum!’” başlıklı bugünkü yazısında Hasan İmamoğlu'nun mahkemede verdiği ifadeleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen birçok soruya “Ben devrettim”, “Ben bilmiyorum” ve “Avukatlarım ayrıntılarını anlatacak” şeklinde cevap verdiğini aktarırken, bazı taşınmazların “ticaret” amacıyla alındığı yönündeki savunmasını eleştirdi.

KARAHASANOĞLU'NDAN "TİCARET" SAVUNMASINA TEPKİ

Karahasanoğlu yazısında, Hasan İmamoğlu'na bazı müteahhitlerden alınan dairelerin sorulduğunu ve İmamoğlu'nun bunları ticari faaliyet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Karahasanoğlu ise söz konusu taşınmazların, soruşturmadaki rüşvet iddialarıyla bağlantılı müteahhitlerden geldiğini savunarak “ticaret” açıklamasının soru işaretlerini ortadan kaldırmadığını ifade etti.

HASAN İMAMOĞLU'NDAN AKİT ÇIKIŞI

Duruşmada Akit gazetesinden de söz eden Hasan İmamoğlu'nun şu ifadelerini kullandığı aktarıldı:

“Türkiye’nin medar-ı iftiharı Akit gazetesinde okudum.”

Hasan İmamoğlu, ardından torununa gönderildiği belirtilen parayla ilgili Akit'te yer alan haberi eleştirdi.

Karahasanoğlu ise yazısında, söz konusu para transferinin kaynağının açıklanıp açıklanamadığını sorgulayarak Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

1 MİLYARLIK ŞİRKET İÇİN "BİLGİM OLDU" CEVABI

Karahasanoğlu'nun üzerinde durduğu bir diğer konu ise Güllüce Tarım şirketinin devri ve Sarıyer'deki iki villa oldu.

Yazıda, yaklaşık 1 milyar TL değerinde malvarlığı bulunduğu ileri sürülen şirketin 15 milyon TL'ye devredildiği iddiası hatırlatıldı.

Hasan İmamoğlu'nun Ali Nuhoğlu ile ilişkileri konusunda “Ali Nuhoğlu'yla işimizin hepsi ticaridir” dediğini aktaran Karahasanoğlu, şirketin satın alınma sürecine ilişkin soruya verilen “Sadece bilgim oldu, alıyoruz yapıyoruz diye” cevabını da eleştirdi.

KARAHASANOĞLU: GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Hasan İmamoğlu'nun büyük meblağların ve yüksek değerli taşınmazların konuşulduğu işlemler konusunda ayrıntılı bilgi vermemesine dikkat çekti.

Dar gelirli vatandaşların ekonomik şartlarıyla İmamoğlu ailesi hakkında mahkemeye yansıyan para ve taşınmaz iddialarını karşılaştıran Karahasanoğlu yazısında önemli ayrıntıları okuyucuları ile paylaştı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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