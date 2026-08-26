Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Alihan Kuriş ve doktora soruşturma

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürerken, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümüne ilişkin otopsi görüntülerinin yeniden incelendiğini ve hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başsavcılığın açıklamasına göre, Denizolgun'a ait otopsi video kayıtları bilirkişi tarafından yeniden değerlendirildi.

25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunması üzerine yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Savcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın “kasten öldürme” suçu kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

10 YIL ÖNCEKİ “DOĞAL ÖLÜM” RAPORU DA MERCEK ALTINDA

Soruşturmadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Denizolgun'un ölümünün ardından 2016 yılında hazırlanan raporun yeniden incelemeye alınması oldu.

Söz konusu raporda Denizolgun'un ölüm nedeni “beyin kanamasına bağlı doğal ölüm” olarak değerlendirilmişti.

Ancak otopsi görüntülerinin yıllar sonra yeniden incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirilmesi, eski raporu ve hazırlanma sürecini de soruşturmanın konusu haline getirdi.

RAPORDA İMZASI BULUNAN DOKTORLAR DA DOSYADA

Başsavcılığın açıklamasına göre, 2016 yılında hazırlanan raporda imzası bulunan doktorlarla ilgili süreç de soruşturma dosyasına dahil edildi.

Böylece Denizolgun'un ölümünün gerçek nedeninin ortaya çıkarılmasının yanı sıra, ölümün ardından hazırlanan ve “doğal ölüm” değerlendirmesi yapılan raporun hangi bulgulara dayanılarak düzenlendiği de araştırılacak.

ALİHAN KURİŞ HAKKINDA “KASTEN ÖLDÜRME” SORUŞTURMASI

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmayla birlikte yeniden gündeme gelen Denizolgun dosyasında savcılığın “kasten öldürme” kapsamında yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve Denizolgun'un ölümünün bütün yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor.