  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
292 uyduyla internet ağı kurulacak! Rusya’dan Starlink’e rakip geliyor CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi! Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir! Siyonistlerin hamisi ABD'den alçak tehdit! İran'ı hedef alan "Ekonomik Parya" operasyonunu duyurdular! CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi! Güvenlik kaynakları ‘İmralı tutanakları'nı yalanladı: Sürece karşı sabotaj girişimi Antalya’yı nem bulutları kapladı! 35 derece sıcaklık 42 derece hissediliyor CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük skandalına mahkeme tokatı! Başkan vekili seçimi iptal edildi! 'Ama acılı ama acısız' diye hükümete tehditler savurmuştu: Türker Ertürk'e istenen ceza belli oldu!
Gündem Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor!
Gündem

Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor!

Akit yazarı Selma Savcı, bugünkü “Aile sistemi değişiyor! Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor...” başlıklı yazısında aile kurumuna yönelik tehditlere dikkat çekti. Oytun Erbaş'ın “Ailesiz, cinsiyetsiz, mülkiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor” sözlerini hatırlatan Savcı, aile kurumunun toplumun ve ülkenin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Akit yazarı Selma Savcı, bugünkü köşe yazısında aile kurumunun önemini ve modern dünyada aile yapısının karşı karşıya olduğunu düşündüğü tehditleri ele aldı.

Savcı, “Aile kavramı bizim vazgeçilmezimizdir” diyerek aile olmadan güçlü bir toplumdan söz edilemeyeceğini belirtti.

Aile yapısındaki çözülmenin yalnızca bireyleri değil toplumun bütününü etkileyebileceğine dikkat çeken Savcı, aileyi korumanın toplumsal geleceğin korunması anlamına geldiğini ifade etti.

"AİLESİZ, CİNSİYETSİZ, MÜLKİYETSİZ, İNANÇSIZ TOPLUMLAR İSTENİYOR"

Savcı yazısında Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dikkat çeken açıklamalarına da yer verdi.

Erbaş'ın şu sözlerini aktardı:

“Bütün dünyada şöyle bir şey var: Ailesiz, cinsiyetsiz, mülkiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor. Bu, onları yönetmeyi kolaylaştırıyor.”

Erbaş, insanların inandıkları değerlerden ve ideolojilerden uzaklaştırılması halinde toplumların daha kolay yönetilebilir hale geleceğini savunurken, yaşanan süreci “Böl, parçala, yönet” anlayışıyla ilişkilendirdi.

Savcı da bu sözlerden hareketle aile ve cinsiyet kavramları üzerinden yürütülen tartışmaların gelecekte ciddi toplumsal sonuçlar doğurabileceğini savundu.

SAVCI'DAN AİLE VURGUSU

Ailenin bireyin kendisini güvende hissettiği temel yapı olduğunu belirten Selma Savcı, aile bağlarının sevgi, anlayış ve dayanışmayla güçlendiğini ifade etti.

Savcı, “Aile, yaşamdaki en büyük armağandır” ifadelerini kullanarak aile kurumunun korunmasının yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de meselesi olduğuna dikkat çekti.

Yazar, aile ve çocuklarla ilgili meselelerde devlet kurumlarının hukuki çerçevede daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini savunarak gençleri ve çocukları etkileyebilecek gelişmelere karşı kurumların teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

KUR'AN'DAN AİLE MESAJI

Selma Savcı yazısında aile kurumunun İslam'daki yerine de dikkat çekerek Rum Suresi'nin 21. ayetine yer verdi:

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.”

Savcı, aileyi “hayatın fırtınalarından korunmak için güvenilir bir liman” ve modern dünyanın olumsuz etkilerine karşı “sağlam bir kale” olarak nitelendirdi.

Yazısını aile kurumunun değerlerinin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Selma Savcı, güçlü aile yapısının güçlü toplumun temel şartlarından biri olduğunun altını çizdi.

SELMA SAVCI'NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı
Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı

Gündem

Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı

Selma Savcı’dan "Çakma" tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!
Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!

Gündem

Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi!

Selma Savcı'dan çok sert tepki: İnsan değil bunlar, yaratık!
Selma Savcı'dan çok sert tepki: İnsan değil bunlar, yaratık!

Gündem

Selma Savcı'dan çok sert tepki: İnsan değil bunlar, yaratık!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23