Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor!

Akit yazarı Selma Savcı, bugünkü köşe yazısında aile kurumunun önemini ve modern dünyada aile yapısının karşı karşıya olduğunu düşündüğü tehditleri ele aldı.

Savcı, “Aile kavramı bizim vazgeçilmezimizdir” diyerek aile olmadan güçlü bir toplumdan söz edilemeyeceğini belirtti.

Aile yapısındaki çözülmenin yalnızca bireyleri değil toplumun bütününü etkileyebileceğine dikkat çeken Savcı, aileyi korumanın toplumsal geleceğin korunması anlamına geldiğini ifade etti.

"AİLESİZ, CİNSİYETSİZ, MÜLKİYETSİZ, İNANÇSIZ TOPLUMLAR İSTENİYOR"

Savcı yazısında Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dikkat çeken açıklamalarına da yer verdi.

Erbaş'ın şu sözlerini aktardı:

“Bütün dünyada şöyle bir şey var: Ailesiz, cinsiyetsiz, mülkiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor. Bu, onları yönetmeyi kolaylaştırıyor.”

Erbaş, insanların inandıkları değerlerden ve ideolojilerden uzaklaştırılması halinde toplumların daha kolay yönetilebilir hale geleceğini savunurken, yaşanan süreci “Böl, parçala, yönet” anlayışıyla ilişkilendirdi.

Savcı da bu sözlerden hareketle aile ve cinsiyet kavramları üzerinden yürütülen tartışmaların gelecekte ciddi toplumsal sonuçlar doğurabileceğini savundu.

SAVCI'DAN AİLE VURGUSU

Ailenin bireyin kendisini güvende hissettiği temel yapı olduğunu belirten Selma Savcı, aile bağlarının sevgi, anlayış ve dayanışmayla güçlendiğini ifade etti.

Savcı, “Aile, yaşamdaki en büyük armağandır” ifadelerini kullanarak aile kurumunun korunmasının yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de meselesi olduğuna dikkat çekti.

Yazar, aile ve çocuklarla ilgili meselelerde devlet kurumlarının hukuki çerçevede daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini savunarak gençleri ve çocukları etkileyebilecek gelişmelere karşı kurumların teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

KUR'AN'DAN AİLE MESAJI

Selma Savcı yazısında aile kurumunun İslam'daki yerine de dikkat çekerek Rum Suresi'nin 21. ayetine yer verdi:

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.”

Savcı, aileyi “hayatın fırtınalarından korunmak için güvenilir bir liman” ve modern dünyanın olumsuz etkilerine karşı “sağlam bir kale” olarak nitelendirdi.

Yazısını aile kurumunun değerlerinin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Selma Savcı, güçlü aile yapısının güçlü toplumun temel şartlarından biri olduğunun altını çizdi.

SELMA SAVCI'NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>