Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik
Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik ortaya çıktı.
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Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik ortaya çıktı.
Pazardan aldığınız ya da buzdolabında pörsüyen maydanoz, nane ve marulları sakın çöpe atmayın! Solmuş yeşillikleri 15 dakikada tarladan yeni toplanmış gibi diri ve taze yapan yöntemi araştırdık. İşte pörsümüş sebzeleri anında canlandıracak püf noktası…
Buzdolabında solan yeşilliklere tek bir dokunuş yetebilir! Çöpe gitmekten kurtaran ve ilk günkü tazeliğine kavuşturan bu pratik yöntemle paranız da cebinizde kalacak. 15 dakikada kütür kütür olan yeşilliklerin sırrı haberimizde...
Pazardan alınan veya buzdolabında beklediği için pörsüyen roka, maydanoz, nane ve marul gibi yeşillikleri atmak yerine dakikalar içinde tarladan yeni toplanmış gibi canlı kılmak mümkündür. Bitki hücrelerinin kaybettiği suyu geri kazandıran "Buzlu Şoklama Tekniği" ile yeşillikleri tazelemenin adımları:
Kök Temizliği: Pörsümüş yeşilliklerin kök saplarını 1-2 santim kadar açılı bir açıyla kesin. Bu işlem, su emilimini sağlayan iletim borularını tıkayan kurumuş hücreleri açar. Şok Banyosu Hazırlığı: Derin bir kaba buz gibi soğuk su doldurun ve içine 8-10 adet buz küpü atın.
Asidik Dokunuş: Suyun içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi veya yarım limonun suyunu ekleyin. Asidik ortam, yapraklardaki gözenekleri uyararak su emilimini hızlandırır. Bekletme: Yeşillikleri tamamen suyun içinde kalacak şekilde 15-20 dakika bekletin. Hücreler suyu emip hücresel basıncı (turgor basıncı) kazandıkça yapraklar anında diri hale gelecektir.
Kurutma: Sudan çıkardığınız yeşillikleri süzgeçte veya sebze kurutucusunda iyice kurulayıp tüketin.
Tazelenen yeşilliklerinizi saklarken hafif nemli bir kâğıt havluya sarıp hava almayan kilitli poşet veya cam saklama kabı içinde buzdolabına kaldırmak, haftalarca pörsümelerini engeller.
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