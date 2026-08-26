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Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

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Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik ortaya çıktı.

#1
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Pazardan aldığınız ya da buzdolabında pörsüyen maydanoz, nane ve marulları sakın çöpe atmayın! Solmuş yeşillikleri 15 dakikada tarladan yeni toplanmış gibi diri ve taze yapan yöntemi araştırdık. İşte pörsümüş sebzeleri anında canlandıracak püf noktası…

#2
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Buzdolabında solan yeşilliklere tek bir dokunuş yetebilir! Çöpe gitmekten kurtaran ve ilk günkü tazeliğine kavuşturan bu pratik yöntemle paranız da cebinizde kalacak. 15 dakikada kütür kütür olan yeşilliklerin sırrı haberimizde...

#3
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Pazardan alınan veya buzdolabında beklediği için pörsüyen roka, maydanoz, nane ve marul gibi yeşillikleri atmak yerine dakikalar içinde tarladan yeni toplanmış gibi canlı kılmak mümkündür. Bitki hücrelerinin kaybettiği suyu geri kazandıran "Buzlu Şoklama Tekniği" ile yeşillikleri tazelemenin adımları:

#4
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Kök Temizliği: Pörsümüş yeşilliklerin kök saplarını 1-2 santim kadar açılı bir açıyla kesin. Bu işlem, su emilimini sağlayan iletim borularını tıkayan kurumuş hücreleri açar. Şok Banyosu Hazırlığı: Derin bir kaba buz gibi soğuk su doldurun ve içine 8-10 adet buz küpü atın.

#5
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Asidik Dokunuş: Suyun içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi veya yarım limonun suyunu ekleyin. Asidik ortam, yapraklardaki gözenekleri uyararak su emilimini hızlandırır. Bekletme: Yeşillikleri tamamen suyun içinde kalacak şekilde 15-20 dakika bekletin. Hücreler suyu emip hücresel basıncı (turgor basıncı) kazandıkça yapraklar anında diri hale gelecektir.

#6
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Kurutma: Sudan çıkardığınız yeşillikleri süzgeçte veya sebze kurutucusunda iyice kurulayıp tüketin.

#7
Foto - Şok uygulayın ve: Pazardaki pörsümüş yeşillikleri ilk günkü gibi canlı yapan teknik

Tazelenen yeşilliklerinizi saklarken hafif nemli bir kâğıt havluya sarıp hava almayan kilitli poşet veya cam saklama kabı içinde buzdolabına kaldırmak, haftalarca pörsümelerini engeller.

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