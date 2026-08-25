CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5’inci gününde sanıkların bomba itiraflarıyla sarsılmaya devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyonu eski Başkanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın mahkeme salonundaki iddiaları, CHP'li belediye yönetimindeki kirli para çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde devam ediliyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen duruşmada, Ertan Yıldız savunma yaptı. Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Yıldız, çok konuşulacak bir iddiayı mahkeme salonunda gündeme getirdi.
"10 MİLYON DOLAR" İDDİASI
Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den istendiği belirtilen 10 milyon doları sorduğunu, paranın bir bölümünün seçimlerin yaklaştığı gerekçesiyle nakit ve gayri resmî alınmasını istediğini iddia etti.
"BUNUN BİR KISMINI NAKİT OLARAK VERMELERİ LAZIM"
Yıldız, duruşma savcısının bu konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuşma Saraçhane'de bir toplantıda gerçekleşti. Toplantıda ben de vardım. Sanırım Can Akın Çağlar, Fatih Keleş de vardı. 10 milyon doları sordu başkan. Ben o arada konudan haberdar değildim. Yani orada bu toplantıda şahit oldum. O da Hüsnü Bey miydi, CEO'suyla görüştüğünü söyledi Can Bey.
'Fakat nasıl yapacağız' diye sordu. Başkan da 'Resmi değil' dedi. 'Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun. Bu parayı resmi açıktan almamız lazım.' dedi. Ben şahit oldum."
Gündem
Asrın yolsuzluğu davasında, İmamoğlu suç örgütünün “sistem”ini deşifre etti! Aktaş Ekrem’in fişini çekti
Gündem
Barış Yarkadaş'tan bomba çıkış: Ben mecbur muyum Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını savunmaya?