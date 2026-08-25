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Gündem CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!

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CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5’inci gününde sanıkların bomba itiraflarıyla sarsılmaya devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyonu eski Başkanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın mahkeme salonundaki iddiaları, CHP'li belediye yönetimindeki kirli para çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde devam ediliyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen duruşmada, Ertan Yıldız savunma yaptı. Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Yıldız, çok konuşulacak bir iddiayı mahkeme salonunda gündeme getirdi.

"10 MİLYON DOLAR" İDDİASI

Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den istendiği belirtilen 10 milyon doları sorduğunu, paranın bir bölümünün seçimlerin yaklaştığı gerekçesiyle nakit ve gayri resmî alınmasını istediğini iddia etti.

 

"BUNUN BİR KISMINI NAKİT OLARAK VERMELERİ LAZIM"

Yıldız, duruşma savcısının bu konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuşma Saraçhane'de bir toplantıda gerçekleşti. Toplantıda ben de vardım. Sanırım Can Akın Çağlar, Fatih Keleş de vardı. 10 milyon doları sordu başkan. Ben o arada konudan haberdar değildim. Yani orada bu toplantıda şahit oldum. O da Hüsnü Bey miydi, CEO'suyla görüştüğünü söyledi Can Bey.

'Fakat nasıl yapacağız' diye sordu. Başkan da 'Resmi değil' dedi. 'Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun. Bu parayı resmi açıktan almamız lazım.' dedi. Ben şahit oldum."

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Yorumlar

Yalancıyı?

Yalancıyı "sevsinler" mi? :)) Seçimlerden sonra etkin pişmanlıktan ifade veren herkesi tek tek TRT1 canlı yayında yalan makinasina sokup memlekete izlettirmek lazım. 19 Marttan beri neler olduğunu millete göstere göstere anlatmak lazım. Kitapçılarda Nutuk best seller olur muhtemelen.
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