Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!
Avrupa'da aşırı hava olayları devam ederken, İspanya'da fırtına ve dolu ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa'da aşırı hava olayları devam ederken, İspanya'da fırtına ve dolu ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.
Sırbistan ve Bosna'daki orman yangınları ve artından Fransa ile İspanya'da sel ve yangınlar, Polonya'da ise şiddetli fırtınalar Avrupa'yı adeta yerle bir etti.
İtfaiyeciler alevler, taşkınlar ve elektrik kesintileriyle savaşırken binlerce kişi tahliye edildi.
SON GÖRÜNTÜLER İSPANYA'DAN
İspanya'nın Tarragona kentinde fırtına şehri adeta yerle bir etti.
Öyle ki şiddetli dolu 11 kişinin yaralanarak hastaneye gitmesinde ve yüzlerce kuşun da telef olmasına neden oldu.
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