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Dünya
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Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

Avrupa'da aşırı hava olayları devam ederken, İspanya'da fırtına ve dolu ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.

#1
Foto - Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

Sırbistan ve Bosna'daki orman yangınları ve artından Fransa ile İspanya'da sel ve yangınlar, Polonya'da ise şiddetli fırtınalar Avrupa'yı adeta yerle bir etti.

#2
Foto - Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

İtfaiyeciler alevler, taşkınlar ve elektrik kesintileriyle savaşırken binlerce kişi tahliye edildi.

#3
Foto - Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

SON GÖRÜNTÜLER İSPANYA'DAN

#4
Foto - Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

İspanya'nın Tarragona kentinde fırtına şehri adeta yerle bir etti.

#5
Foto - Ülke felaketi yaşıyor: Fırtına ve dolu savaş alanına çevirdi!

Öyle ki şiddetli dolu 11 kişinin yaralanarak hastaneye gitmesinde ve yüzlerce kuşun da telef olmasına neden oldu.

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