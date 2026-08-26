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Dünya Hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü!
Dünya

Hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü!

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Hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü!

Pakistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

Pakistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.

 

15 bebek öldü!

Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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