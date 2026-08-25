Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye’yi kaosa sürükleme projesi olan Gezi kalkışmasının ana aktörlerinden Osman Kavala için AİHM bir kez daha devreye girdi. Yerli ve milli yargının kararlarını hiçe sayan Strazburg merkezli mahkeme, Gezi finansörü Kavala için ikinci kez skandal bir "hak ihlali" kararına imza atarak Türkiye'ye küstahça tazminat ve tahliye baskısı uyguladı.
2013 yılındaki Gezi kalkışmasıyla Türkiye’nin istikrarını hedef alan odaklara kalkan olan, sözde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), alacağı kararlarla Türk yargısını vesayet altına almaya çalıştı. AİHM Büyük Dairesi, Gezi kalkışmasının ve karanlık odakların Türkiye'deki kilit ismi Osman Kavala için bir kez daha skandal bir karara imza attı. Türkiye'nin milli iradesini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan AİHM, küresel güçlerin talepleri doğrultusunda hareket ederek ikinci kez "hak ihlali" kılıfına sarıldı.
Türkiye'nin önceki kararları uygulamadığını öne sürerek küstah bir dille Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını dayattı.
AİHM Büyük Dairesi’nin Osman Kavala'nın başvurusu hakkında kararı gündeme bomba gibi düştü.
Büyük Daire'deki oturum yaklaşık 2,5 saat sürdü.
"HAK İHLALİ" KARARI ALDI
AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala hakkında "hak ihlali" yönünde karar açıkladı.
Kararı okuyan AİHM Başkanı Mattias Guyomar, Osman Kavala hakkında AİHM'den çıkan daha önceki kararın uygulanmadığını söyledi.
TAHLİYE İSTEDİ
AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın en kısa sürede tahliye edilmesini istedi.
Kararda, "Karar, tespit edilen ihlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında, davalı devletin başvuranın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmektedir." ifadesi yer aldı.
GEZİ OLAYLARINDAKİ ROLÜ
AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’nin 113 bin euro manevi tazminat ödemesi yönünde karar aldı.
Kavala'nın, 2013 yılındaki Gezi olaylarındaki rolü nedeniyle tutuklandığı belirtildi.