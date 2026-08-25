Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı

Türkiye’yi kaosa sürükleme projesi olan Gezi kalkışmasının ana aktörlerinden Osman Kavala için AİHM bir kez daha devreye girdi. Yerli ve milli yargının kararlarını hiçe sayan Strazburg merkezli mahkeme, Gezi finansörü Kavala için ikinci kez skandal bir "hak ihlali" kararına imza atarak Türkiye'ye küstahça tazminat ve tahliye baskısı uyguladı.