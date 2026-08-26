Çocuk verileri ihlali: Brezilya'dan TikTok'a rekor ceza!

Brezilya Veri Koruma Kurumu, TikTok’un sahibi ByteDance’e çocuk ve gençlerin kişisel verilerinin işlenmesinde yasal yükümlülüklerin ihlal edildiği gerekçesiyle 153,8 milyon real, yaklaşık 30 milyon dolar, para cezası verdi.

Kurumun kararında, TikTok'un hem kayıtlı kullanıcıların hesaplarında hem de platformu ziyaret eden misafir kullanıcı oturumlarında çocuk ve gençlere ait kişisel verileri yeterli hukuki dayanak veya gerekli güvenlik önlemleri bulunmadan topladığı ve işlediği belirtildi.

Brezilyalı düzenleyici kurum, TikTok'un veri gizliliği kurallarını ihlal ettiğine hükmederken, platformdan hukuka aykırı şekilde toplandığı tespit edilen verilerin tamamını silmesini de istedi.

TikTok'un sahibi ByteDance'in karara karşı 10 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor. Şirket, karar hakkında henüz açıklama yapmadı.

Düzenleyici kurum ayrıca TikTok'tan, çocukların ve gençlerin platformdaki güvenliğini ve kişisel verilerinin korunmasını güçlendirecek kapsamlı bir plan hazırlamasını talep etti.

Brezilya'nın TikTok ve diğer sosyal medya platformlarına yönelik denetimleri, çocukların internet kullanımına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Ülke yönetimi ve Brezilya Yüksek Mahkemesi, çocukların internet ortamındaki güvenliğini artırmak ve sosyal medya şirketlerinin sorumluluklarını genişletmek amacıyla çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Brezilya'nın First Lady'si Rosângela Lula da Silva da 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, TikTok'un çocukları koruma konusunda yetersiz kaldığını savunarak platformun kapatılması gerektiğini söylemişti.

Brezilyalı yetkililerin son kararı, sosyal medya şirketlerinin "çocuk güvenliği" konusunda verdikleri taahhütlerin ne ölçüde uygulandığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, TikTok'un özellikle genç kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasındaki uygulamalarına yönelik eleştirileri de artırdı.

Brezilya, çocukların sosyal medya kullanımını daha sıkı denetlemeye çalışan ülkeler arasında yer alırken, Avustralya, Kanada ve Endonezya gibi ülkeler de benzer adımlar atıyor.

Brezilyalı düzenleyicinin kararı, TikTok'un genç kullanıcıları koruma konusunda yalnızca söylemlerle yetinmesinin yeterli olmayacağını ve platformların kişisel verilerin korunması konusunda daha ağır sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.