Kaynağı belirsiz 1 milyon Euro’yu açıklayamadı! Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, baba İmamoğlu’na elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. İmamoğlu, açıklayamayınca duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında cumhuriyet Savcısı, savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesine atıfla elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu, "Muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı, kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.