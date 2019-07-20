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Bilim adamlarından dikkat çeken buluş! Yazdırılabilir sıvı cihaz dönemi başlayabilir

Berkeley Laboratuvarı bilim adamları, nanoteknolojiyi kullanarak sıvı mıknatıs üretmeyi başardı. Laboratuvarın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 milimetrelik manyetik sıvılara 20 nanometre çapındaki yüz binlerce demir oksitin yerleştirilmesiyle oluşturulan sıvı mıknatıslar, bulunduğu ortama göre şekil değiştirebiliyor olması sebebiyle iş dünyasında büyük kolaylıklar sağlayacak.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Katı mıknatısların kullanımının zor olmasından dolayı sıvı mıknatıs üretimi işine yoğunlaşan Berkeley Laboratuvarı, bulunduğu kabın şeklini alabilen ve mıknatıslık özelliğini kaybetmeden bir arada kalabilen sıvı mıknatıs üretmeyi başardı. Sıvı mıknatıslarla birlikte, hastalıklı hücrelere hedeflenebilir yapay hücreler ve şekil değiştirebilen sıvı robotlar üretilebilir hale gelmiş oldu. Çalışmanın yöneticisi yaptıkları çalışmaya ilişkin, “Hem sıvı, hem de manyetik olan yeni bir malzeme yaptık. Hiç kimse bunu daha önce gözlemleyememişti.” ifadelerini kullandı.

Sıvı mıknatıslar, bulunduğu ortamın şeklini alabiliyor

Ferrofluid adı verilen sıvı mıknatıslar uzun zamandır kullanılıyor olsa da manyetik kalıcılığı sağlanamadığı için kullanıldığı ortamda katı bir mıknatısa ihtiyaç duyuyordu. Berkeley Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bu buluşla birlikte, sıvı mıknatısların kalıcı hale getirilebilmesinin önü açılmış oldu. Üretilen sıvı mıknatıslar bulundukları ortamın şeklini alabilmeleri sebebiyle başta elektronik ve robotik iş alanları olmak üzere çeşitli iş kollarında büyük kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda hastalıklı hücrelerin tedavisinde hedeflenebilir bir yapay hücre olarak kullanılma imkanı da olan sıvı mıknatıslar, mıknatısların yalnızca katı maddelerden elde edilebileceği algısını da yıkarak, bilim dünyasında yeni bir kapı aralamış oldu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
  1. Berkeley Laboratuvarı
  2. sıvı mıknatıs

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