  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!
Teknoloji

Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!

Bir asteroid, Antartika tarafında 3 bin kilometre uzaklıktan Dünya'ya bakış atarak geçti. Dünyayı teğet geçti, bilim insanlarının ise saatler sonra haberi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:11:00 -
Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!

Antartika tarafında 3 bin kilometre uzaklıktan dünyaya bakış atarak geçen asteroid gezegene çarpmadan yaklaşan üçüncü en yakın asteroit oldu.

Bilim insanları ise dünyanın burnunun ucuna kadar gelen Asteroid 2021 UA1 olarak adlandırılan asteroidden bihaberdi.

Nedeni ise Dünya'nın gündüz tarafına Güneş yönünden yaklaşmasıydı.

Bilim insanları asteroid geçişini ancak 4 saat sonra tespit edebildiler. İki metre çapındaki UA1, bir tehdit oluşturamayacak kadar küçük olması endişeye yol açmadı. UA1 Dünya'ya çarpmış olsa bile gövdesinin çoğu yere çarpmadan önce atmosferde yanacaktı.

TRT Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı
Gündem

AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı

AK Parti Hükümeti'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler savuran avukat Merve Bakdur, AK Parti sayesinde büyük bir sıkıntı..
Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
Gündem

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! "Ardında yüz iti havlatmayan kurt kurttan sayılmaz!"

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi
Gündem

Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay