Bilim adamı gizlice bir silahı kendi üzerinde test etti!

Norveç’te bir bilim adamı geliştirdiği mikrodalga darbeli cihazı kendi üzerinde denedi.

Norveç’te bir bilim insanının geliştirdiği mikrodalga darbeli cihazı kendi üzerinde denemesi sonrası “Havana Sendromu”na benzer belirtiler ortaya çıktı.

Yeni bir rapor, Norveç’te bir devlet bilim insanının güçlü mikrodalga enerji darbeleri yayabilen bir cihazı gizlice geliştirdiğini ortaya koydu. Bilim insanı, 2024 yılında cihazın insanlar için tehlikeli olmadığını kanıtlamak amacıyla kendi üzerinde deney yaptı. Ancak deney, yıllardır ABD’yi şaşkına çeviren ve dünya genelinde yüzlerce diplomat ile istihbarat görevlisinde uzun süreli bilişsel bozukluklar, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açan “Havana Sendromu”na benzer nörolojik belirtilerle sonuçlandı.

Washington Post’a konuşan bilgili kaynaklara göre Norveç hükümeti, deneyin sonuçlarını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) bildirdi. Bunun üzerine Pentagon ve Beyaz Saray’dan yetkililer, dosyayı gizli biçimde takip etmek amacıyla 2024 yılı içinde Norveç’i iki kez ziyaret etti.

Gelişmeler, güçlü elektromanyetik darbeler yayabilen “darbeli enerji” cihazlarının insan beynini gerçekten etkileyebileceği yönündeki varsayımı güçlendirdi. Bu durum, insanlar için risk oluşturabilecek yönlendirilmiş enerji silahlarının geliştirilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Paralel bir gelişmede ABD hükümetinin, darbeli radyo dalgaları üreten yabancı yapımı bir cihazı milyonlarca dolar karşılığında gizlice satın aldığı ve cihazın şu anda Savunma Bakanlığı tarafından test edildiği bildirildi. Cihazın Rus menşeli bileşenler içerdiği belirtilirken, üreticisinin kim olduğu kesinleşmiş değil. Ayrıca Norveç’te geliştirilen cihazın “gizli sınıflandırılmış bilgilere” dayandığı, bunun da yabancı bir hükümetten çalınmış plan veya materyallerin kullanılmış olabileceği ihtimalini doğurduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak iki ABD istihbarat kurumu önceki değerlendirmelerini revize etti. “Yeni raporların”, yabancı bir aktörün bazı gizemli sağlık vakalarındaki belirtilerle uyumlu biyolojik etkiler yaratabilecek kapasiteye sahip olabileceği yönündeki tahminlerini değiştirdiği aktarıldı. Söz konusu kurumların, yabancı iletişimleri dinleyip şifre çözen Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile rakip ülkelerin bilimsel ve askeri kapasitelerini analiz eden ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Kara İstihbarat Merkezi olduğu belirtildi.

Buna rağmen CIA ve dört diğer kurum dahil olmak üzere ABD istihbarat topluluğunun çoğunluğu, olayların düşman bir devletin saldırısı ya da yeni bir silahın sonucu olmasının “çok düşük ihtimal” olduğu görüşünü sürdürüyor. ABD’li yetkililer, dinlenen iletişimlerde ABD’nin rakiplerinin de bu olaylara şaşırdığını ve herhangi bir dahli reddettiğini ifade etti. CIA Norveç deneyine ilişkin yorum yapmazken, Washington’daki Norveç Büyükelçiliği de sorulara yanıt vermedi.

Kesin kanıtların bulunmaması nedeniyle bazı eski yetkililer ve mağdurlar, yönlendirilmiş enerji silahları alanındaki uzun geçmişi nedeniyle Rusya’yı başlıca şüpheli olarak gösteriyor. Moskova ise iddiaları defalarca reddetti. İki farklı yönlendirilmiş enerji cihazının ortaya çıkması ve yürütülen araştırmalar, 2016 yılında ABD’nin Havana Büyükelçiliği çalışanları arasında ortaya çıkan gizemli belirtiler nedeniyle “Havana Sendromu” olarak adlandırılan olgunun nedenlerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sendrom daha sonra Çin, Doğu Avrupa ve Hindistan dahil birçok ülkede yüzlerce vakaya yayıldı.

Dikkat çeken bir başka olayda, CIA’in eski Direktörü William Burns’ün kıdemli bir yardımcısı, 2021’de Hindistan ziyareti sırasında benzer belirtiler yaşadığını bildirdi. Emekli bir ABD Hava Kuvvetleri subayı ise 2020 yılında Virginia’daki evinde beş benzer olay yaşadığını, daha sonra bir doktorun semptomlarının Havana vakalarıyla örtüştüğünü doğruladığını söyledi.

Norveç deneyine ilişkin ayrıntılar ise yüksek gizlilik altında tutuluyor. Kaynaklar, bilim insanının kimliğini veya hangi devlet kurumunda çalıştığını açıklamayı reddetti. Sonuçlar “şok edici” olarak tanımlandı; zira araştırmacının, yönlendirilmiş enerji silahlarının bu tür belirtilere yol açabileceği fikrine karşı olduğu ve kendi tezini kanıtlamak için yaptığı deneyin tam ters bir sonuç verdiği aktarıldı.

Bu arada ABD soruşturmaları, 2022’de yabancı devlet müdahalesinin olası olmadığı sonucuna varan önceki değerlendirmeleri yeniden gözden geçirmeyi sürdürüyor. Yeni verilerin ortaya çıkmasıyla bazı sonuçlar daha sonra değiştirildi.