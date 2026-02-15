Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Ne yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı? Tüm ev halkının el hijyenine dikkat etmesi (özellikle çocuklar tuvaletten sonra ve yemek öncesi), sadece güvenli suların tüketilmesi, sebze ve meyvelerin daha dikkatli yıkanması, çiğ veya az pişmiş et ve deniz ürünü tüketilmemesi, riskli bölgelerde, dışarıda yalınayak dolaşılmaması, evcil hayvanlarla temas varsa onların parazit bakımlarının düzenli yapılması ve dışkıların kişisel eşya ve yiyeceklere temasının önlenmesi, oyun parklarında kedi köpek dışkılarının bulunabildiği kum havuzu gibi yerlerden uzak durulması çocukları bağırsak parazitlerinden koruyan önlemlerdir.