Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Uzman isimler bu tehlikenin çocuklarımız için büyük bir tehlike olduğuna işaret etti.

#1
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Çocuğunuz geceleri poposunda kaşıntıdan mı şikâyet ediyor yoksa uykusunda dişlerini mi gıcırdatıyor? 'Basit bir rahatsızlık' deyip geçmeyin, sebebi bağırsak kurdu olabilir. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bağırsak parazitlerinin büyüme geriliğinden kansızlığa kadar yol açabileceği tehlikeleri anlattı. İşte bağırsak kurtları belirtileri ve tedavisi hakkında detaylı bilgiler…

#2
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Özellikle okul ve oyun çağındaki çocukların kâbusu olan bağırsak kurtları, sadece hijyen eksikliği değil; ortak kullanım alanları, parklardaki kum havuzları ve hatta iyi yıkanmamış sebzelerle kapımızı çalabiliyor. Ebeveynlerin çoğu zaman fark edemediği ya da geçici bulduğu belirtiler, aslında vücutta ciddi bir tahribatın habercisi olabilir.

#3
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bağırsak parazitlerinin belirtilerinden korunma yollarına kadar merak edilen tüm soruları yanıtladı. Dr. Bilir, tedavide yapılan en büyük hatanın "tek seferlik ilaç kullanımı" ve "ev halkının tedaviye dahil edilmemesi" olduğuna dikkat çekerek hayati uyarılarda bulundu.

#4
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Bağırsak kurdu diğer adıyla bağırsak paraziti tablosunun en yaygın görülen belirtileri arasında Anal bölgede kaşıntı (özellikle geceleri artan – kıl kurduna çok tipik), karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal, iştahsızlık veya tam tersi aşırı iştah, kilo kaybı ve özellikle çocuklarda gece diş gıcırdatma yer alıyor. Bu belirtilerin devamı halinde kişinin hekim tarafından muayene edilmesinde fayda var.

#5
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Belirtiler yetişkinlerle çocuklar arasında genel olarak benzer olmakla beraber kıl kurdu hastalığı çocuklarda daha sık görüldüğü için ona ait belirti olan popo çevresinde geceleri kaşıntı şikâyetini çocuklarda daha sık görürüz. Bu belirtilerin çocuklarda görüldüğü durumlarda ayrıca dışkıda parazitin kendisinin, parçalarının ya da yumurtalarının görülmesi durumunda mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı.

#6
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Hastalığı barındıran ve kişisel hijyenine dikkat etmemiş kişilerin temas ettiği eşyaların ortak kullanılması, enfekte dışkının temas ettiği su ve yiyeceklerin alınması durumunda, iyi pişirilmemiş et ve deniz ürünlerinin tüketilmesi halinde ve enfekte havuz kullanımı sonrası parazit bulaşı gerçekleşir.

#7
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Çocuk hastalarda tedavi şemasına düzgün uyulması, özellikle bazı durumlarda vücuttaki yumurtaların da ölmesi için, ilk tedavinin aynısının bir-üç hafta sonra tekrar uygulanması gerekmektedir, bunun unutulmaması önemli.

#8
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Ne yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı? Tüm ev halkının el hijyenine dikkat etmesi (özellikle çocuklar tuvaletten sonra ve yemek öncesi), sadece güvenli suların tüketilmesi, sebze ve meyvelerin daha dikkatli yıkanması, çiğ veya az pişmiş et ve deniz ürünü tüketilmemesi, riskli bölgelerde, dışarıda yalınayak dolaşılmaması, evcil hayvanlarla temas varsa onların parazit bakımlarının düzenli yapılması ve dışkıların kişisel eşya ve yiyeceklere temasının önlenmesi, oyun parklarında kedi köpek dışkılarının bulunabildiği kum havuzu gibi yerlerden uzak durulması çocukları bağırsak parazitlerinden koruyan önlemlerdir.

#9
Foto - Sinsi tehlikeye dikkat: Bağırsak kurtları çocuğunuz için tehlike arz ediyor...

Tedavi başlandıktan sonra iki hafta içinde çocuğumuzdaki belirtilerde gerileme olmazsa hekim ile mutlaka yeniden irtibata geçilmeli. Çocuk hastalarda uygun şekilde tedavi edilmeyen bağırsak parazitleri büyüme ve gelişme geriliği, kansızlık, beslenme yetersizliği ve bağırsak tıkanıklığı gibi tablolara yol açabilir.

