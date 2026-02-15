Tavşan yüreği zeytinyağı deneylerde şaşırttı! Kemoterapi kadar etkili

Moleküler deneyler için Antalya'dan tavşan yüreği, Kilis'ten masmana, İzmir'den ve Assos'tan zeytinyağlarını üreticilerin gönderdiğini söyleyen Dr. Gül Kahraman, “Bu zeytinyağlarının kimyasal ve biyolojik analizlerini yaptık. Tavşan yüreğinde düşük polifenol elde ettiğimiz için çalışmadan çıkartmak üzereydim. Sonra biyolojik deneylere başladım. Tavşan yüreğinin hücre kültürü üzerinde en az kemoterapi ilacı kadar etkili olduğunu gördük. Hücre kültürü üzerindeki etkinliğini görünce tavşan yüreği ile çalıştım" diye konuştu. Araştırmalarda tavşan yüreği ve kimyasal bileşiklerin oranına yoğunlaştıklarını dile getiren Dr. Gül Kahraman, şunları söyledi: “Hayvan deneyleri, sonra insan deneyleri, daha sonra içinden molekül izole edip, ilaç olarak kullanılacak bir forma getirebiliriz. Zaten sağlık için zeytinyağını günlük tüketin. Ama ilaç yerine geçmez aslında. Faz-2, deney hayvanlarıdır. Faz-3 çalışmaları klinik deneyler olabilir. Sonuçlarını görebilmek için bakanlıktan da onay almamız lazım. Bir sonraki aşamamız, gösterdiğim fenolik bileşikleri tek tek elde etmek ve daha sonra bunların kombinasyonunu farklı kanser türlerinde denemek. Kanser hastalıklarıyla ilgili zeytinyağı çalışmaya devam edeceğim. Beslenme, diyet alışkanlıkları ve egzersiz, üçlü olarak bir sağlık iksiri diyebilirim. Yemeklerinize ve hayatınıza mutlaka zeytinyağını katın." Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen 'Zeytinyağı Çalıştayı'nda üreticilere bir sunum da yapan Dr. Gül Kahraman, “Dört tane zeytinyağı denediğim için en yüksek fenolik bileşik miktarı, en yüksek polifenol miktarına sahip yağı seçecektim. Ama bunları biyolojik analize tutmayı da düşündüm. Çünkü tavşan yüreğinin fenol oranı çok düşüktü. Biyolojik analizleri tutunca gördüğüm şey; karaciğer kanser hücrelerini ekip, üzerine ilaçlar ve fenol bileşikler denedim. 4 saatlik inkübasyondan sonra, tavşan yüreğinin olduğu kuyucuklar, kemoterapinin olduğu kuyucuklar kadar renk açmış. Makineye koyup hücre sayımını yaptığımız zaman inanılmaz bir değer. 'Ben bir hata yaptım herhalde' deyip deneyi 10 kez tekrarladım. Tavşan yüreğinin gerçekten etkili olduğunu anlayana kadar bu deney 10 kez tekrarlanmış oldu" dedi. Zeytinin 4 bin yıllık geçmişe sahip, dünyaya Mezopotamya'dan dağılan bir bitki olduğuna dikkat çeken Dr. Kahraman, “Tavşan yüreği Antalya'nın coğrafi bir çeşidi. Zeytin bizim çok kıymetli, biyoçeşitlilik alanında çok kıymetli bir ürünümüz. Bilim dünyası sentetik ilaçların vücutta yarattığı hasarlar konusunda hemfikir. Çünkü kanser ilaçları aslında primer kanserojen olan ajanlar. Aslında zehir onlar. Şimdi bilim dünyası diyor ki; bu ilaçları minimum dozda kullanmanın yolu nedir? Yani biyoaktif moleküller ilaçlara bağlanırsa ve ilaçların etkisini artırırsa sentetik ilaçları daha az kullanmamız mümkün mü? Tavşan yüreği zeytinyağında bunun mümkün olduğunu gördük. Çünkü normalde 10 birim kullanılması gereken bir ilacı 1 birim kullandık" diye konuştu.