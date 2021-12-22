Bilic, Fenerbahçe ile anlaştı iddiası!

Fenerbahçe Vitor Pereira yerine yeni hoca ararken Polonyalı spor yorumcusu Lukasz Gikiewicz'den önemli bir iddia geldi. Hindistan'da futbol oynayan Lukasz Gikiewicz attığı tweette "Fenerbahçe ile Slaven Bilic her konuda anlaşmaya vardı. Bilic, yıllık 2.900.000€ kazanacak." dedi.

3 Ocak son maçı

Slaven Bilic'in 3 Ocak'ta Beijing Guoan'ın başında son maçına çıkacağı sonrasında ise Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Bilic 10 Ocak Pazartesi günü, Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede ilk kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkabilir.

Slaven Bilic kimdir?

Slaven Bilic 11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan’dan dünyaya geldi. Üniverisitede hukuk eğitimi alan Slaven Bilic Hırvatistan millî takımı ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ile üçüncü oldukları 1998 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Henüz 40 yaşındayken İngiltere'nin de olduğu grubu Hırvatistan’ın lider tamamlaması Slaven Bilic’in tanınmasına neden oldu. Futbolculuk kariyerinden 7 farklı takımda forma giyen Slaven Bilic, toplam 281 lig maçına çıktı. 27 kez gol sevinci yaşayan Bilic 2001 yılından itibaren teknik direktörlük yapıyor.