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Bilgi Üniversitesi satıldı! Bilgi Üniversitesi'ni kim aldı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı. Peki, Bilgi Üniversitesi'ni kim satın aldı? İşte, haberle ilgili tüm detaylar…

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
Bilgi Üniversitesi satıldı! Bilgi Üniversitesi'ni kim aldı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı. Peki, Bilgi Üniversitesi'ni kim satın aldı? İşte, haberle ilgili tüm detaylar…

İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı mı?

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı. Bilgi Üniversitesi Can Holding bünyesine geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Can Holding bünyesine 90 milyon dolar karşılığında geçtiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Can Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Can'ın üniversiteyi Can Holding değil şahsi şirketi aracılığıyla devraldığı yönünde.

Vakıf'tan yapılan açıklamada "Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir. Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir. Okul için değil, yaşam için öğrenme” ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Can Holding kime ait?

Kemal Can'ın sahip olduğu Can Holding7in bünyesinde birçok benzin istasyonu, hastaneler ve oteller bulunuyor.  Energy Petrol, Golden Hill Fotel, Mediza Hospital, Telefox, Awox, Energia ve Tectone gibi markalar Can Holding bünyesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
  1. İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı mı?
  2. Bilgi Üniversitesi satıldı!
  3. Bilgi Üniversitesi'ni kim aldı?
  4. Kemal Can kimdir?

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