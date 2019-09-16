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Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hayata geçirdiği Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hayata geçirdiği Bilgehanelerde yeni dönem kayıtları başladı.


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetleri arasında yer alan Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak tüm hizmetlerde önceliği çocuklara verdiklerini, Bilgehanelerin bu konuda önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Şehir merkezindeki Keykavus, Aliya İzzet Begoviç ve Ali Ulvi Kurucu Bilgehanelerinde çocukların ve gençlerin bilgi becerilerini artırmayı, onları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Altay, Bilgehanelerin yakın zamanda yeni merkezlerle ülkenin geleceği olan çocuklara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.



Milli ve manevi eğitimler


4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehanelerinde Kuran-ı Kerim, Tecvid, Siyer-i Nebi, İlmihal ve İbadet, Adab-ı Muaşeret, hafızlık hazırlık eğitimlerinin yanında; bu yıl Medeniyet Okulu kapsamında her ay belirlenen bir değer öğrencilere çeşitli etkinliklerle aktarılacak. Bilgehanelere devam eden öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Sosyal Bilgiler alanlarında okula destek ve ders tekrarı konusunda hizmet verilecek.



Sosyal faaliyet ve atölyeler


Öğrencilere yönelik kamplar, yüzme, binicilik, görsel sanatlar, ahşap tasarım, ebru, zeka oyunları, robotik kodlama, playstation ve okçuluk eğitimleri ile Bilim Merkezi Atölye Çalışmalarının düzenlendiği Bilgehanelerde; bu yıl drama, mehter, koro, bağlama, gitar, ney, halk oyunları, yaz ve kış dönemi temalı kamplar düzenlenecek. Fidan dikimi, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm gibi sosyal sorumluluk projelerinin de yer alacağı eğitimlerde “Yaşadığım Şehri Tanıyorum” başlığında tarihi ve kültürel geziler de düzenlenecek.


Şehit ve gazi çocuklarına kayıt önceliği tanınan Bilgehanelerde başvurular; 16-24 Eylül tarihleri arasında “bilgehane.konya.bel.tr” adresinden online kayıt olarak alınacak. Bilgehanelerde ders zili ise 15 Ekim Salı günü çalacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:41
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