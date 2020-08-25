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Aktüel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:34:42 -
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu M.A, A.A. ve A.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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