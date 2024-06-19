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Yerel Bilecik'te sahte polislerden 800 bin TL'lik vurgun
Yerel

Bilecik'te sahte polislerden 800 bin TL'lik vurgun

Yeniakit Publisher
2024-06-19 12:58:00 -
Bilecik'te sahte polislerden 800 bin TL'lik vurgun

Bilecik'te kendilerini polis olarak tanıtan kişiler 800 bin TL vurgun yaptı.

Bilecik'te akıl almaz dolandırıcılık olayında 2 şüpheli, mağdurların 800 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldı.

Bilecik'te çeşitli numaraları arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli mağdurların isimlerinin suça (FETÖ Terör Örgütü) karıştığını, evdeki altınları incelemek üzere ikametlerine giderek ziynet eşyaları alarak ikametten ayrıldıklarının bildirilmesi üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

2 şüphelinin altın ve nakit para olmak üzere toplam 800 bin TL değerinde bir vurgun yaptığı belirlendi. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucu; 2 şüphelinin kiralık siyah renkli bir araç ile Bilecik'ten ayrıldıkları ve İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. 2 şüpheli İstanbul'da yakalanarak Bilecik'e getirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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