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Gündem Bilecik'te koronavirüs karantinası
Gündem

Bilecik'te koronavirüs karantinası

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 03:54:00 -
Bilecik'te koronavirüs karantinası

Gölpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler olması sebebiyle Beşevler Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup, ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26.10.2020 saat 00.01 itibarıyla sınırlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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