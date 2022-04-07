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Yerel Bilecik’te iş yerinde korkutan yangın
Yerel

Bilecik’te iş yerinde korkutan yangın

Bilecik’te 2 katlı bir iş yerinin ikinci katında çıkan korkuturken, yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 05:57:00 -
Bilecik’te iş yerinde korkutan yangın

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki 8 katlı bir binanın ilk iki katında hizmet veren milyoncunun plastik ürünlerinin bulunduğu ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekiplerin yönlendirildi. Ekiplerinin 20 dakikalık bir çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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