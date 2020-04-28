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Aktüel

Bilecik'te drone ile sosyal mesafe denetimi

2020-04-28 14:41:41 -
Bilecik'te drone ile sosyal mesafe denetimi

BİLECİK(AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon, Ankara ve Mustafa Kemal caddelerinde, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler başta olmak üzere, vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını kontrol etti.

Havadan yapılan kontrollerde, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 24 kişiye idari para cezası uygulandı.

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