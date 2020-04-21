  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te bir mahalledeki karantina bu gece sona eriyor

2020-04-21 20:31:17 -
Bilecik'te bir mahalledeki karantina bu gece sona eriyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği tarafından, 7 Nisan'da karantinaya alınan Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde karantinanın bu geceden itibaren sona ereceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Mahallede uygulanan karantinanın yeniden görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akpınar mahallesinde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın 00.00'da sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı