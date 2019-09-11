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Bilecik’te anız yangınları için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, merkeze bağlı köylerde anız yangınlarına karşı dikkat çekmek için bilgilendirme toplantıları yapıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
Bilecik’te anız yangınları için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, merkeze bağlı köylerde anız yangınlarına karşı dikkat çekmek için bilgilendirme toplantıları yapıldı.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, toplantılar ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı doğrultusunda il ve ilçelerimizde teknik ekipler oluşturularak hasat kontrolleri yapılmakta. Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmekte. Biçerdöver sahibi ve operatörlerinin biçer döverlerinin bakım ve ayarlarını zamanında yaptırmaları, biçerdöver operatörü belgesi olmadan biçim yapmamaları veya yaptırmamaları, yangın söndürme malzemelerini bulundurmaları, her ürün ve tarla için biçerdöver ayarlarını gözden geçirmeleri, hasat olgunluğuna gelmeyen ürünü hasat etmemeleri, çiğ düştükten sonra ve çiğ kalkmadan hasat yapmamaları, uygun hızda biçim yapmaları ve tane kaybı hususunda ürün sahiplerinin uyarılarını dikkate almaları gerekmektedir. Ayrıca operatörlerin kimliklerini ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları, valiliklerce yetkilendirilen kontrolörlere gerekli kolaylıkları göstermeleri zorunludur. Ben üretim sezonunun bol, bereketli ve kazançlı geçmesini temenni ediyorum. Anız yangınları görüldüğü takdirde 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis, 156 Jandarma ihbar hatlarını aramaları gerekmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
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