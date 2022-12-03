Bıldırcın yumurtasının faydaları neler? Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir: Bıldırcın yumurtası pişirilir mı? Bıldırcın yumurtası çiğ faydaları

Son zamanların gözde besini bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmiyor. Tüketmeye fazla alışık olmadığımız, tadından çok faydalarıyla anılan bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha faydalı olmasıyla biliniyor. Öksürük, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra iştah açıcı etkisiyle anne ve babaların da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte, bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilinmesi gerekenler...

Vitamin Deposudur: Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha besleyici ve sağlıklıdır. Bıldırcın yumurtası, günlük olarak önerilen protein gereksiniminin %13’ünden fazlasını karşılar. Bıldırcın yumurtası, özellikle B vitaminleri bakımından zengin olup, günlük gereken B1 vitaminin % 140’ını karşılar.

Öksürüğü Geçirmekte Etkilidir: Bıldırcın yumurtası kısa sürede öksürükten kurtulmanızı sağlar. Özellikle astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde bilinen bir alerjiniz yok ise kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus yumurtanın organik olmasıdır.

Ölümcül Hastalık Riskini Azaltır: Vücudunuzdaki düşük potasyum oranı kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, felç ve sindirim bozuklukları yaşama riskini arttırır. Potasyum açısından zengin içeriği ile bıldırcın yumurtası sizi bu hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Kansızlığı Önler: Bıldırcın yumurtası demir bakımından da zengindir. Demir sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz oksijenin vücuttaki diğer organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca demir kansızlığı da önler ve kan için yararlı olan potasyumu da içerir.

Bağışık Sistemini Güçlendirir: Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara daha çabuk yakalanmanıza sebep olur. Bıldırcın yumurtası vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek demir içeriği ile bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Taş Oluşumunu Engeller: Bıldırcın yumurtası böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığınız için önemlidir. Mesane taşlarının oluşumunu önler ve parçalanmasında yardımcı olur.

Çocukların Sağlıklı Büyümesinde Etkilidir: Çocuklarınızda daha sağlıklı bir büyüme için haftada en az bir adet yumurta tüketmeleri önemlidir.

Saç Kalitesini Arttırır: Bıldırcın yumurtası saçlarınızı daha parlak hale getirirken güçlenmesinde de önemli rol oynar. Uzun, güçlü ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası yemeyi ihmal etmeyin.

Cilt Bakımında Kullanılır: Cildin daha parlak görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde önemli rol oynayan bıldırcın yumurtası son dönemlerde cilt bakım ürünlerinin çoğunda bulunmaktadır. Direkt olarak cilde sürülebileceği gibi cilt bakımında kullanılan yağlar ile de karıştırıp uygulanabilir. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtasının faydalarını saymakla bitmez. Her gün tüketeceğiniz limon suyu kürü ile astıma karşı savaş açmanız mümkün.

Bıldırcın hakkında merak edilen soru ve cevaplar...

Bıldırcın yumurtası pişirilir mı?

Haşlayarak: Bıldırcın yumurtasını tıpkı tavuk yumurtası gibi haşlayarak tüketebilirsiniz. Bunun için dilediğiniz miktardaki bıldırcın yumurtasını bir cezve içine alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirin ve ocaktan alın.

Bıldırcın yumurtası faydası

Çocuklara önerilen besinlerin başında gelen bıldırcın yumurtası, protein ve demir bakımından zengindir. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yumurta, hem çiğ, hem de pişirilerek tüketilebilir. Kahvaltı sofralarında kendine yer bulan bu besin, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Prof. Dr. Canan Karatay, vitamin deposu olan bıldırcın yumurtasının ısrarla tüketilmesi konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunuyor. İbrahim Saraçoğlu'nun da ifade ettiği gibi, beslenmenize bıldırcın yumurtası eklemek vücudunuzu kanser riskine karşı koruyabilir diyor. Prof. Ender Saraç: ''Bıldrcın yumurtasının tavuk yumurtasıyla kıyaslanınca 5 kat daha fazla fosfor içerir'' dedi

Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketilebilen bir besindir. Bunun için bıldırcın yumurtasını kırıp içmeniz yeterlidir. Ancak tadını hafifletmek için, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak da içebilirsiniz. Soğuk algınlığı, öksürük ve astıma iyi gelen bıldırcın yumurtası hem aç, hem de tok karna tüketilebilir.

Bıldırcın yumurtası çiğ faydaları?

Çocuklara önerilen besinlerin başında gelen bıldırcın yumurtası, protein ve demir bakımından zengindir. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yumurta, hem çiğ, hem de pişirilerek tüketilebilir. Kahvaltı sofralarında kendine yer bulan bu besin, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

Bıldırcın yumurtasının yan etkileri nelerdir? Bıldırcın Yumurtası Zararları

Gün içinde çok fazla bıldırcın yumurtası tüketimi böbrek sorunlarına yol açarken alerjen hassasiyeti olan kişilerde de alerjiye sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra fazla bıldırcın yumurtası tüketildiği takdirde kişilerde yüksek kolesterol ve kalp hastalıkları da meydana gelebilir.

Süt bal bıldırcın yumurtası karışımı faydaları

Cilt ve saç bakımı için maskeler hazırlanmasına yardımcı olan içeriğe sahiptir. Bıldırcın yumurtası içmek vücudun daha dirençli ve güçlü olmasını sağlar. Bıldırcın yumurtası süt ve bal ile karıştırılıp düzenli olarak içilirse hastalıklar önlenir. Ayrıca boğazınız rahatlar ve öksürük sorunları azalır.

Bıldırcın yumurtası öksürük için nasıl kullanılır?

Bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketilebilen bir besindir. Bunun için bıldırcın yumurtasını kırıp içmeniz yeterlidir. Ancak tadını hafifletmek için, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak da içebilirsiniz. Soğuk algınlığı, öksürük ve astıma iyi gelen bıldırcın yumurtası hem aç, hem de tok karna tüketilebilir.

Bıldırcın yumurtası zeka açar mı?

Bıldırcın yumurtası çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olan bir protein deposudur.

Bıldırcın yumurtası yaşa göre nasıl tüketilebilir?

Bıldırcın yumurtası 2 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir. Uzmanlar bebeklerin böbreklerinin yeteri kadar gelişmediğinden dolayı, bıldırcın yumurtasını zor sindireceğini ifade eder. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda kahvaltıda haşlayarak da verilebilir. Çiğ şekilde de içebileceklerini vurgularlar.

Bıldırcın yumurtası günde kaç tane yenmeli?

Günde 1 ila 2 bıldırcın yumurtası yenilebilir ya da içilebilir. Düzenli olarak kullanıldığında (her gün 1 tane içildiğinde) daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

Bıldırcın yumurtası bronşite iyi gelir mi?

Bıldırcın yumurtası astım ve bronşit türündeki solunum yolu hastalıkları tedavisinde son derece etkilidir.

Bir çocuk için bıldırcın yumurtası nasıl pişirilir?

6-7 yaş ve üstü çocuklara kabuksuz pişmiş yumurta verilir.

Çiğ bıldırcın yumurtası ve süt

Öksürük ve alerji şikayeti olan yetişkinler bıldırcın yumurtasını çiğ olarak tüketebilirler. Öksürük ve alerji tedavisi için; 1 adet bıldırcın yumurtasını bardağa kırdıktan sonra bir kaşıl bal ekleyin ve üzerine süt ilave ederek karıştırın. Bu karışımı 10 dakika beklettikten sonra için.

1 adet bıldırcın yumurtasında kaç gr protein var?

Tüm yumurtalar gibi protein ve yağ açısından zengindir. Bir adet bıldırcın yumurtası yaklaşık 14 gram'dır ve 1.2 gram protein içerir. Bir tavuk yumurtası ise yaklaşık 60 gram'dır ve 6-7 gram protein içerir.Yani 4-5 adet bıldırcın yumurtası ancak bir tavuk yumurtası yapar.