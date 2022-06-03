Bıldırcın yumurtası faydaları ve besin değerleri! Bıldırcın yumurtası nasıl yenir?

Çocuklara önerilen besinlerin başında gelen bıldırcın yumurtası, protein ve demir bakımından zengindir. Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yumurta, hem çiğ, hem de pişirilerek tüketilebilir. Kahvaltı sofralarında kendine yer bulan bu besin, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Diyet listeleri için de uygun olan bıldırcın yumurtasının bir adedi yaklaşık 20 kalori değerindedir.

Peki, bıldırcın yumurtası nasıl yenir? İşte, bıldırcın yumurtasının faydaları ve tüketme yöntemleri:

Bıldırcın yumurtası, minicik bir boyutta olmasına rağmen mutfaklarımızın demirbaş malzemelerinden olan tavuk yumurtasından birçok konuda çok daha faydalı bir isim desek yeri. Küçücük 1 bıldırcın yumurtası, 1 tavuk yumurtasından yaklaşık 8-9 kat fazla mineral, vitamin ve protein içeriyor mesela.

Sadece bu özelliği bile onu daha çok tüketmek için yeterli bir sebepken bıldırcın yumurtası bununla da yetinmiyor, sahip olduğu tüm besin değerleriyle şaşırtıyor.

1 adet bıldırcın yumurtasının besin değeri yaklaşık olarak şöyle:

Karbonhidrat: 0.04 g

Protein: 1.2 g

Yağ: 1 g

Kolesterol: 76 mg

Potasyum: 13 mg

Kalsiyum: 6 mg

Sodyum: 12.70 mg

Demir: 0.34 mg

A vitamini: 14.04 IU

Bunların yanı sıra bıldırcın yumurtasının içinde hatırı sayılır miktarda E, B 12 vitamini, riboflavin, folat ve pantotenik asit, magnezyum, fosfor ve çinko olduğu da biliniyor.

Bıldırcın yumurtası faydaları

-Bıldırcın yumurtasının en önemli faydalarından biri bağışıklık sistemizle ilgili desek yanlış olmaz. Bıldırcın yumurtası, bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi birçok hastalığa karşı koruyor.

-Bir türlü bitmek bilmeyen öksürükten tutun astıma dek uzanan birçok solunum sorununun iyileşme sürecine destek oluyor.

-Alerjik rahatsızlıkların baş göstermesini önemli ölçüde önlüyor.

-Bıldırcın yumurtası içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor.

-Kansızlık sorunu olanların bu sorunla baş etmesine yardımcı oluyor.

-Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudu tepeden tırnağa temizleme etkisi de gösterebiliyor, bu sayede en çok bilinen detoks yiyeceklerinden biri olarak kullanılıyor.

-İçindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı oluyor.

-Yüksek tansiyona olan olumlu etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığını da koruyor.

-Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu etkisi nedeniyle iştah açıcı bir özellik de gösteriyor. Bu özelliği en çok iştahsız çocukların iştahını açmak için değerlendiriliyor.

-Ameliyat yaraları da dahil olmak üzere vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Bıldırcın yumurtası, içinde bolca A vitamini olduğundan göz sağlığını da destekliyor.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Yenir?

Çiğ Tüketilebilir:

Bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketilebilen bir besindir. Bunun için bıldırcın yumurtasını kırıp içmeniz yeterlidir. Ancak tadını hafifletmek için, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak da içebilirsiniz. Soğuk algınlığı, öksürük ve astıma iyi gelen bıldırcın yumurtası hem aç, hem de tok karna tüketilebilir.

Haşlayarak Tüketilir:

Bıldırcın yumurtası, beyaz yumurta gibi haşlanarak tüketilebilen bir besindir. Besin değerlerinin kaybolmasını önlemek için, haşlanmış bıldırcın yumurtasını sade bir şekilde tüketebilirsiniz.

Sahanda Kızartılarak Tüketilir:

Bıldırcın yumurtasını, tavuk yumurtası gibi sahanda pişirerek de tüketebilirsiniz. İsteğe göre sade veya sebzeli omlet yapımında kullanabilirsiniz. Boyutu küçük olan bıldırcın yumurtalarını bıçak yardımıyla kırabilirsiniz.

Salamura Yapımında Kullanılır:

Yemeklerin yanında sık sık tüketilen turşular, birçok farklı çeşide sahiptir. Bu çeşitlerden biri de bıldırcın yumurtası salamurasıdır. Farklı tohumlarla birlikte sunulan bıldırcın yumurtası, 1 gece buzdolabında bekletildikten sonra afiyetle tüketilir.

Bıldırcın Yumurtası Çocuklara Nasıl Verilir?

Öncelikle bıldırcın yumurtasının 2 yaşın altındaki çocuklara verilmesi uygun değildir. 2 yaşın üzerindeki çocuklar ise bal ile karıştırarak çiğ bir şekilde içebilir. Aynı zamanda bıldırcın yumurtasını haşlama veya omlet yapımında kullanarak çocuğunuza verebilirsiniz.

1 Bıldırcın Yumurtası Kaç Yumurtaya Bedel?

Tavuk yumurtası ve bıldırcın yumurtasının besin değerleri arasında çok önemli farklar yoktur. 4-5 adet bıldırcın yumurtası, 1 adet tavuk yumurtasına eş değerdir.

Bıldırcın Yumurtası ve Süt Karışımı Nasıl Yapılır?

Ses telleri, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonları için, 1 adet bıldırcın yumurtasını bardağa kırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 su bardağı ılık süt ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı 1 hafta boyunca düzenli olarak içebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtası çiğ içilir mi diye düşünenlere: Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilmeli?

Bıldırcın yumurtası birçoğumuzun bildiği gibi genelde çiğ olarak içilen bir yumurta. Eğer aklınızda "Bıldırcın yumurtası içilir mi?" gibi bir soru varsa cevabının evet olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Bunun için bıldırcın yumurtasının kabuğunu dikkatli bir şekilde kırmalı ve temiz bir kaşığa içindeki yumurtayı aktararak bir seferde hızlıca içmelisiniz. Annelerimizden bildiğimiz gibi, bunu tam olarak yapabileceğine güvenemezseniz geleneksel bir yöntem olarak kaşığa aldığınız bıldırcın yumurtasının üzerine biraz toz şeker serpiştirebilir ve damağınızda kötü bir tat bırakmasını engelleyebilirsiniz. Ancak toz şeker hiç de faydalı bir şeker olmadığından bu yöntem bıldırcın yumurtasından alacağınız faydanın azalmasına yol açacaktır, bizden söylemesi.

"Ben asla çiğ yiyemem" derseniz bıldırcın yumurtasını az bir süre haşlayarak tıpkı tavuk yumurtası gibi tüketebilir ya da dalyan köftenin içine konan haşlanmış tavuk yumurtasının yerine bıldırcın yumurtası koyarak aynı tarifi uygulayabilirsiniz.

Bunların yanı sıra bıldırcın yumurtasını, menemenden çılbıra, tavuk yumurtası kullandığınız her tarifte kullanabileceğinizi de söyleyelim. Ancak yumurtanın pişirildiğinde besin değerlerinden bir kısmını kaybedeceğini de göz ardı etmemelisiniz.

Peki hiç mi yan etkisi yok: Bıldırcın yumurtasının zararları

Bıldırcın yumurtasının faydaları oldukça etkileyici olsa da bir zararı var mı öğrenmeden harekete geçmemeli dedik, bıldırcın yumurtasının olası yan etkilerinden de söz edelim istedik.

Çocukların ve hatta bebeklerin gelişiminde oldukça etkili olduğu söylense de çocuk ve bebeklere bıldırcın yumurtasını düzenli olarak yedirmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Alerjik reaksiyonlardan tutun da aşırı tüketimin neden olabileceği böbrek sorunlarına dek birçok problemle karşılaşma ihtimalinizi asla göz ardı etmeyin, aman diyelim.

Bıldırcın yumurtası da kolesterol ihtiva ettiğinden aşırı tüketimi kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlarda olumsuz sonuçlar görülmesine neden olabilir. Bu nedenle kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere eğer ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa bıldırcın yumurtasını tüketmeye başlamadan önce yine doktorunuzdan fikir almanızda ve onun önerileri doğrultusunda hareket etmenizde yarar var.

Bıldırcın yumurtası tüketim şeklinden dolayı çeşitli enfeksiyonel hastalıklara da yol açabildiğinden mutlaka güvenilir yerlerden yumurtayı temin etmeniz ve çiğ ya da pişirerek yemeniz fark etmeksizin doğru bir şekilde tüketmeniz de önemli, bizden söylemesi.