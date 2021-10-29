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Kadın - Aile Bıldırcın Dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bıldırcın Dolması nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde av hayvanlarından olan bıldırcın, yaban ördekleri ve güvercinle yapılan gibi Bıldırcın Dolması da bir av yemeğidir. Ve günümüzde de hala yapılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 17:36:00 - 2021-10-29 17:47:19
Bıldırcın Dolması nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde av hayvanlarından olan bıldırcın, yaban ördekleri ve güvercinle yapılan gibi Bıldırcın Dolması da bir av yemeğidir. Ve günümüzde de hala yapılmaktadır.

Malzemeler

  • 5 Orta Boy Bıldırcın
  • 2 Bardak Su
  • 1 Büyük Soğan
  • 1 Tatlı Kaşığı Tuz
  • 1 Bardak Pirinç
  • 1 Çorba Kaşığı Kuş Üzümü
  • 1 Tatlı Kaşığı Tarçın
  • 1 Tatlı Kaşığı Karabiber
  • 5 Çorba Kaşığı Tereyağı
  • 1 Çorba Kaşığı Dolmalık Fıstık

Yapılışı

Öncelikle bıldırcınların tüylerini temizleyip yıkayın. Ayıklanmış pirinçleri tuzlu suda bir müddet bekletin. Bir adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayın. Kuş üzümlerini ve pirinçleri ılık suya bırakın. Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı eritiyoruz ve bıldırcınları tavaya koyup bir kaç dakika kızartıyoruz. Bıldırcınları servis tabaklarına yerleştiriyoruz. Daha sonra kalan 3 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritiyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanları da tavada erimiş olan yağa ilave ediyor ve kavuruyoruz. Soğanlar kızarmaya başladığında suda beklettiğimiz pirinçleri ve yine suda bekleyen kuş üzümlerini, tuzu, biberi, tarçını ve dolmalık fıstıkları tavaya ilave ediyoruz. Tavadaki malzemeleri iyice karıştırarak yaklaşık beş dakika kavuruyoruz. 2 bardak su ilave ederek karışımı pişiriyoruz ve 20 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra daha önce kızarttığımız bıldırcınlara çorba kaşığı yardımıyla dolma içini dolduruyoruz.  Doldurulmuş bıldırcınlara 2 bardak su ekleyelim ve tepsinize veya borcama yerleştirerek fırına verin. Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra yemeğinizi fırından çıkarın. Bıldırcın dolmanız hazır. Afiyet olsun.

 

 

 

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