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Bildikleriyle amel edenler etkiler

Hz. Peygamber (sav), “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım” buyurmakla, sahibini imana, ihlâsa, aksiyona geçirmeyen ilmin felaket olacağına işaret etmiştir.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:24
Bildikleriyle amel edenler etkiler

İnancını yaşayan davetçi, temiz aynaya benzetilmiştir. O, okuduklarını hayatına yansıtır. Bildikleriyle amel etmeyenler ise, taş veya tahtaya benzetilmiştir, hiçbir şeyi yansıtmazlar. İslam toplumlarının en büyük eksiği, bildiklerini hayata geçiren bir kesimin bulunmamasıdır. Hz. Peygamber (sav), “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım” buyurmakla, sahibini imana, ihlâsa, aksiyona geçirmeyen ilmin felaket olacağına işaret etmiştir. İslam’ı yaşayanlar, hayatlarıyla büyük ve müspet bir faaliyet içerisindedirler.

Amerikalı meşhur siyahi lider Malcom X, siyah ve ırkçı bir hareketin öncülerindendi. Müslüman olup Hacca gidince ırkçılıktan vazgeçti. Kâbe’de her bölgeden gelen insanların ihram içinde bulunması, aynı menasikleri/duaları okumaları, aynı kıbleye yönelmeleri kendisinde büyük bir iz bıraktı ve ırkçılıktan vazgeçti. Malcom X’in hidayet serüveni yaşanan bir İslam’ın insanlar üzerindeki etkisini göstermektedir.

Hain veya ehliyetsiz ‘hekimin insanı öldürmesi söz konusu olduğu gibi’ ehil olmayan veya ilmiyle amel etmeyen davetçinin/âlimin de insanların din ve ahlakını ifsat etmesi söz konusudur. Hasta ziyareti, yardımlaşma ve selamlaşma benzeri birtakım vecibeleri yerine getiren Müslümanlardan etkilenerek İslam’a girenlerin haberlerini sık sık duyarız. Bildikleriyle amel etmeyenler, hasta oldukları halde ilaç kullanmayan hastalara benzetilmiştir. Bu sebeple, yaşama, konuşmaya tercih edilmiştir. İlmiyle amel etmeyenler, elindeki teçhizatı cephede kullanmayan asker ve elindeki feneri karanlıkta kullanmayan kişilere benzerler.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:24
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