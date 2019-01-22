Bilanço ağırlaşıyor: En az 24 ölü Otobüsle petrol tankerinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Karaçi'den Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, karşı yönden gelen petrol tankeriyle çarpıştı. 24 ölü, 16 yaralı Polis yetkilisi Ağa Ramazan Ali, kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5'i ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ali, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla yaralıların Karaçi'ye taşındığını ancak yeterli ambulans bulunmadığı için gecikmeler yaşandığını ifade etti. Kazanın ardından tankerdeki petrolün de yayılmasıyla iki araç yanmaya başladı. Ülkede ağustos ayında da bir yolcu otobüsüyle tanker çarpışmış, kazada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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