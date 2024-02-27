Bıktık artık bu hakemlerden... Moralleri bozacak anlar...
Öyle bir haftayı geride bırakmak üzereyiz ki, evet bu yazımı kaleme aldığım saatlerde Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemlerini masaya yatırmamıştım ki, Ki diyorum emin olun yarın mutlaka maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında da sayısız haber okuyacağız. Evet bunu daha maç oynanmadan rahatlıkla söyleyebilirim...
Öyle bir haftayı geride bırakmak üzereyiz ki, evet bu yazımı kaleme aldığım saatlerde Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemlerini masaya yatırmamıştım ki, Ki diyorum emin olun yarın mutlaka maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında da sayısız haber okuyacağız. Evet bunu daha maç oynanmadan rahatlıkla söyleyebilirim... Artık sözün bittiği yerdeyiz...