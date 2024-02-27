  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Milli denizaltısı Yunanistan'ı panikletti! Türkiye paniği: Fark açıldı diye çılgına döndü! İşte sürecin perde arkası

Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı

Macaristan Parlamentosu İsveç kararını verdi

AK Parti Sözcü Ömer Çelik güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Fransız Donanması sessizliğini bozmaya hazırlanıyor: yeni İHA'sı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!

Kandil'in sözcüsü konuştu: Memleketin topa silaha ihtiyacı yok!

Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

Google MWC 'pes' dedirten yeni yenilikleri duyurdu: bu kez piyasayı yaktı geçti! Bir kritik zafer daha

HDP/DEM yeni bir şeyler deniyor! Başak Demirtaş tehdidiyle CHP’den İstanbul, Mersin ve Adana’da bir çok ilçe koparan HDP/DEM harekete geçti

Yeniden Refah'ta istifa! "Unutulmaya yüz tutmuş AK Partilileri yerimize tercih ettiler"
Spor Bıktık artık bu hakemlerden... Moralleri bozacak anlar...
Spor

Bıktık artık bu hakemlerden... Moralleri bozacak anlar...

Yeniakit Publisher
2024-02-27 01:07:00 -
Bıktık artık bu hakemlerden... Moralleri bozacak anlar...

Öyle bir haftayı geride bırakmak üzereyiz ki, evet bu yazımı kaleme aldığım saatlerde Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemlerini masaya yatırmamıştım ki, Ki diyorum emin olun yarın mutlaka maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında da sayısız haber okuyacağız. Evet bunu daha maç oynanmadan rahatlıkla söyleyebilirim...

Öyle bir haftayı geride bırakmak üzereyiz ki, evet bu yazımı kaleme aldığım saatlerde Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemlerini masaya yatırmamıştım ki, Ki diyorum emin olun yarın mutlaka maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında da sayısız haber okuyacağız. Evet bunu daha maç oynanmadan rahatlıkla söyleyebilirim... Artık sözün bittiği yerdeyiz...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23