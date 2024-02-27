Bıktık artık bu hakemlerden... Moralleri bozacak anlar...

Öyle bir haftayı geride bırakmak üzereyiz ki, evet bu yazımı kaleme aldığım saatlerde Galatasaray-Antalyaspor maçının hakemlerini masaya yatırmamıştım ki, Ki diyorum emin olun yarın mutlaka maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında da sayısız haber okuyacağız. Evet bunu daha maç oynanmadan rahatlıkla söyleyebilirim...