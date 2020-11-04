BİK, faaliyetlerini 81 ilde sürdürecek

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun yeni teknolojik gelişmelerle beraber büyümeye devam ettiğini belirterek, “Kurumumuzun görevleri arasında yer alan ve evrak üzerinde işlem gerektiren muhtelif uygulamalar dijital ortama taşınmış ve böylelikle mekân, mesafe ve zaman mefhumu ortadan kaldırılarak yüklenilen kamu hizmet ve görevinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp icra edilmesi mümkün kılınmıştır” açıklamasında bulundu. Duran, şunları kaydetti: “Kanunun kurumumuza verdiği yetkiye dayanarak ve dijital teknolojilerden yararlanmak suretiyle Kurumumuz Genel Kurulunun Şubat 2020’deki toplantısında Basın İlan Kurumu faaliyetlerini ülke genelinde 81 ilde teşkilatlanarak sürdürme kararı alarak bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermiştir. Yönetim Kurulumuz çalışmalarını 1 Kasım 2020 itibariyle tamamlamış ve Basın İlan Kurumu bu tarih itibariyle ülke genelinde yapılanmıştır.”