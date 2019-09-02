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Biga’nın kurtuluşuna coşku hakim olacak

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
Biga’nın kurtuluşuna coşku hakim olacak

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çeşitli etkinlik ve gösterilere sahne olacak.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü programını yerel medya mensuplarıyla bir araya geldiği basın toplantısında açıkladı. Başkan Erdoğan, “Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü birbirinden farklı kategorilerde coşku, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız” dedi.



"Yağlı güreşler Biga’da 1097 yılında başladı"


Kurtuluş etkinlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri düzenleyeceklerini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga’mızda 112 yıl önce başlatılmış ancak devam ettirilmeyen yağlı pehlivan güreşlerini, bir geleneği devam ettireceğiz. Yağlı pehlivan güreşleri Osmanlı arşivinden aldığımız belgeye göre 1097 yılında başladı. Güreşlerimizi aralıklarla devam etti ve son güreşler de Mehmet başkanımız zamanında yapıldı. Son güreş ağamız da rahmetli Mustafa Saruhan ağabeyimizdi. Biga’mızda başpehlivanımız, güreş ağalarımız ve kispet ustalarımız var. 112 yıl önce başlayan bir geleneğimizin Çanakkale’nin en büyük ilçesi Biga’mızda yaşamasını çok kıymetli buluyoruz. Kırkpınar’ın başpehlivanları ve yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yağlı güreş organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Daha önce lunaparkın kurulduğu alanı 2 bin 150 metrekare yeşil alan olarak ve etrafındaki tribünleri düzenleyerek Biga’mıza kazandırdık. Sadece güreş olarak değil her zaman sosyal ve kültürel çalışmalarla halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.



Biga’nın kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanacak


Gönüllerin şehri Biga’ya yakışan coşkulu bir kutlama programı hazırladıklarını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, spor turnuvaları ve yarışmalar düzenleneceğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Biga’mızın kurtuluşunu hep birlikte kutlayacak, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anağacız. Yüzme, tenis, basketbol, futbol turnuvaları ile birlikte, trap atışları olacak. 13 Eylül’de Milli mücadelede canlarını feda eden şehitlerimiz için Murat Başarı camisinde Mevlit okutulacak ve yemek ikramında bulunulacak. 17 Eylül’de evliliklerinde 50 yılı tamamlayan büyüklerimiz için ‘Gönül Gönüle Bir Ömür’ ödül töreni düzenleyeceğiz. El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması ile Mutfağın Patronları Yemek Yarışmamız olacak. 18 Eylül’de yağlı pehlivan güreşlerimizi düzenleyeceğimiz gibi 17 ve 18 Eylül’de konserlerimiz olacak” dedi.



"Tüm halkımızı kutlamalara davet ediyorum"


Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda, “Ben Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm halkımızı birlik ve beraberlik içinde coşkuyla gerçekleştireceğimiz kutlamalara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


Biga’nın kurtuluşunun 97. yılı etkinlik programı şu şekilde açıklandı; 02-06 Eylül saat: 15.00 Havuz Kafe Yüzme Turnuvası ve Ödül Töreni, 03-06 Eylül saat: 14.00-16.00 Havuz Kort Kurtuluş Kort Tenisi Turnuvası ve Ödül Töreni, 03-06 Eylül saat: 14.00-17.00 Şehir Parkı Kurtuluş Basketbol Turnuvası ve Ödül Töreni, 08 Eylül saat : 09.00-19.00 Biga Kapalı Spor Salonu Kurtuluş Karate Turnuvası ve Ödül Töreni, 09 Eylül saat:17.30 Bigaspor Halı Saha Çiçeklidedespor-Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 09 Eylül saat:18.30 Bigaspor Halı Saha Adaspor-Bigaspor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 11 Eylül saat:17.30 Bigaspor Halı Saha Bigaspor-Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 11 Eylül saat:18.30 Bigaspor Halı Saha Adaspor-Çiçeklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 13 Eylül saat: 17.30Bigaspor Halı Saha Adaspor-Kavaklıkspor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 13 Eylül saat: 18.30Bigaspor Halı Saha Bigaspor-Çiçeklidedespor Kurtuluş Futbol Turnuvası, 13 Eylül saat: 12.30 Murat Başarı Camii Şehitlerimiz için Mevlit ve Yemek, 15 Eylül saat: 09.30 Balıkkaya Atış Poligonu Trap Atış Yarışması ve Ödül Töreni, 17 Eylül saat: 15.30 Çınarlık Sosyal Tesisleri “Gönül Gönüle Bir Ömür” Ödül Töreni, “El Emeği Göz Nuru Oya Yarışması” ve Ödül Töreni, “Mutfağın Patronları Yemek Yarışması” ve Ödül Töreni, 17 Eylül saat: 19.00 D.Ekrem Ergün İlkokulu Önü Yağlı Pehlivan Güreş Korteji, 17 Eylül saat: 21.00 Belediye Meydanı Sinan Akçıl Konseri, 17 Eylül saat: 22.00 Belediye Meydanı Mustafa Yıldızdoğan Konseri, 18 Eylül saat: 10:00 Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu, Protokol Konuşmaları, Şiir Okunması, Kurtuluş Futbol Turnuvası Ödül Töreni, Biga Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, 18 Eylül saat: 10:00 Çınarlık Güreş Alanı, Biga Kurtuluş Günü Yağlı Güreş Turnuvası ve Ödül Töreni, 18 Eylül saat: 21:00 Belediye Meydanı BeatBang Konseri, 18 Eylül saat: 22:00 Belediye Meydanı, Mehmet Erdem Konseri.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
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