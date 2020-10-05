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Aktüel "BİFO Özel: 'Recomposed' Vivaldi - Dört Mevsim" konseri müzikseverlerle buluştu
Aktüel

"BİFO Özel: 'Recomposed' Vivaldi - Dört Mevsim" konseri müzikseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:22:29 -
"BİFO Özel: 'Recomposed' Vivaldi - Dört Mevsim" konseri müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Özel: 'Recomposed' Vivaldi - Dört Mevsim" konseri, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında çevrim içi olarak müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde yayınlandı.

Festivalin BİFO'ya odaklandığı üç konserlik özel serinin sonuncusunda orkestra, Murat Cem Orhan şefliğinde Barok dönemin en ünlü eserlerinden biri olan Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim'ini Max Richter'in düzenlemesiyle seslendirdi.

Konserin solistliğini ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancılığının yanı sıra solistlik kariyerine devam eden Pelin Halkacı Akın yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren konserde, üçer bölümlü dört keman konçertosu seslendirildi.







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